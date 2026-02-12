MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαριάννα Τουμασάτου για Αλέξη Τσίπρα: Θεωρώ ότι τα λάθη του είναι ανθρώπινα, δεν έχει κάνει εγκλήματα

THESTIVAL TEAM

Η Μαριάννα Τουμασάτου θα παρουσιάσει στη Λάρισα το βιβλίο «Ιθάκη» που έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, μετά από πρόταση που της έγινε. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, η ηθοποιός επιβεβαίωσε την είδηση και μίλησε για τον πρώην πρωθυπουργό, τον οποίο γνωρίζει προσωπικά.

Όπως ανέφερε η Μαριάννα Τουμασάτου, δέχτηκε τηλεφώνημα από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού και αποδέχτηκε την πρόταση. Η ηθοποιός ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας έκανε «ανθρώπινα λάθη» κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, χωρίς – όπως είπε – να επιβαρύνει οικονομικά τη χώρα.

Πρόσθεσε πως η ίδια δεν σκέφτεται να ασχοληθεί με την πολιτική. Παρακολουθεί τις εξελίξεις, έχει άποψη, αλλά σκοπεύει να παραμείνει επικεντρωμένη στη δουλειά της. «Με πήραν από το γραφείο του και με ρώτησαν κι είπα ότι θα πάω. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζω τον Τσίπρα» είπε αρχικά.

«Δεν σημαίνει κάτι και δεν σκέφτομαι (σ.σ. την πολιτική). Είναι συμπάθεια αλλά κυρίως εκτίμηση, παρόλο που σαν πρωθυπουργός ή πολιτικό πρόσωπο έχει κάνει και πολλά λάθη. Απλά θεωρώ ότι τα λάθη του είναι ανθρώπινα κι όχι εγκλήματα και δεν θα επιβάρυνε οικονομικά τη χώρα», δήλωσε η Μαριάννα Τουμασάτου.

