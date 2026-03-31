Μαρία Καρυστιανού για πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων: Πόση ντροπή, η Δικαιοσύνη αυτοκτονεί

Δριμεία επίθεση στον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορο Σεβαστίδη, εξαπολύει η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της στο Facebook, σήμερα Τρίτη (31/3), με αφορμή δηλώσεις του για τη δίκη των Τεμπών.

Η Μαρία Καρυστιανού, με στην ανάρτησή της απαντά με τη σειρά της με πολύ σκληρό τρόπο στην δήλωση που έκανε τη Δευτέρα (30/3), ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση σε δικηγόρους και διαδίκους της δίκης των Τεμπών.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμη οδυνηρή επιβεβαίωση.

Η τοποθέτηση του κ. Σεβαστίδη δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική παρέκκλιση· είναι μια κατάφωρη προσβολή στο Σύνταγμα και στο θεσμό της Δικαιοσύνης που έχει καθήκον να υπηρετεί.

Όταν ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων εγκαταλείπει την αντικειμενικότητα και αμεροληψία, που οφείλει να επιδεικνύει και επιλέγει δημόσια να στηρίζει το κυβερνητικό αφήγημα, τότε η Δικαιοσύνη στην πατρίδα μας δεν ασθενεί απλώς, αυτοκτονεί.

Πόση ΝΤΡΟΠΗ για ένα «Κράτος Δικαίου», κορυφαίοι δικαστικοί λειτουργοί να προβαίνουν σε πολιτικές δηλώσεις, να παρεμβαίνουν σε εκκρεμή δίκη, να διασύρουν, να συκοφαντούν και να σιωπούν προκλητικά μπροστά στα καταπάτηση των δικαιωμάτων μας και στα θεσμικά έκτροπα της ποινικής δικογραφίας των Τεμπών, που αμαυρώνουν τη μνήμη των παιδιών μας.

Αυτή η στήριξη στην κυβερνητική γραμμή και στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, που διορίζεται από την κυβέρνηση, την ώρα που η δικογραφία των Τεμπών κατακρεουργείται, δεν είναι απλώς κατακριτέα. Είναι συνενοχή στη συγκάλυψη.

Φαίνεται πως το σύστημα για ακόμη μια φορά, είτε επιδεικνύει την άκρατη αλαζονεία του, θεωρώντας πως δεν θα λογοδοτήσει ποτέ, είτε έχει χάσει πλήρως την ψυχραιμία του.

Εμείς, όμως συνεχίζουμε να κοιτάμε στα μάτια εκείνους τους δικαστές και δικηγόρους που τιμούν τον όρκο τους. Εκείνους τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, που αρνούνται να γίνουν μέρος αυτού του απόλυτου εκφυλισμού.

Τώρα είναι η στιγμή της ευθύνης. Τώρα θα φανεί ποιοι τιμούν το λειτούργημά τους και ποιοι επέλεξαν να γίνουν η μελανή σκιά της εξουσίας.

Το δίκαιο δεν είναι μια λέξη σε άχαρες, καθοδηγούμενες και υποκριτικές τοποθετήσεις, είναι μία πολύτιμη αξία που κατακτάμε μόνο με τις πράξεις μας».

Μαρία Καρυστιανού

