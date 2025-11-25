MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών: Οφείλουμε να δράσουμε συλλογικά και να ανακτήσουμε τον έλεγχο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών μίλησε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη η οποία ήταν καλεσμένη της Σεΐχα Μόζα (Sheikha Moza Bint Nasser) στο «Wise 12 Summit» που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Qatar Foundation.

«Ο εθισμός στα smartphone και τα social media είναι μια επιδημία που απειλεί να στερήσει από την επόμενη γενιά την ικανότητα κοινωνικοποίησης, συγκέντρωσης, ύπνου» τόνισε στην ομιλία της.

Η κα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη σημείωσε επίσης: «Η συνεχής διάδραση με τις οθόνες ενεργοποιεί τον μηχανισμό ανταμοιβής του εγκεφάλου – αντίστοιχο με τον μηχανισμό του εθισμού – δημιουργώντας έναν κύκλο που είναι δύσκολο να σπάσουν τα παιδιά. Οι γονείς ανησυχούν και νιώθουν αβοήθητοι!

Εάν η τεχνολογία δεν προσφέρει στους γονείς τα εργαλεία να ανακτήσουν τον έλεγχο, οφείλουμε εμείς, συλλογικά, να το πράξουμε.

Μέσα από τον δημόσιο διάλογο και τις απαραίτητες πολιτικές.

Τώρα είναι η στιγμή!

Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να αναπτυχθούν και να μάθουν!

Όχι μέσα από αλγόριθμους ή bots ή σκρολάροντας στα social media.

Αλλά μέσα από την επαφή με τους συμμαθητές, την οικογένεια , τους δασκάλους και τους φίλους. Τα βιβλία, την μουσική, το παιχνίδι και την άθληση!»

Πηγή: Protothema.gr

Μαρέβα Γκραμπόφσκι

