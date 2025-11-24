Μαγνησία: 50χρονος παρενόχλησε μέσα στο σπίτι του φιλοξενούμενη μαθήτρια

Σε εφιάλτη κατέληξε το ταξίδι μία ανήλικης από το εξωτερικό στη Μαγνησία που συμμετείχε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών με άλλη συμμαθήτριά της.

Το περιστατικό συνέβη τον Ιούλιο του 2022, καταγγέλθηκε από τους γονείς της κοπέλας στο σχολείο με την δίκη να ξεκινά την περασμένη Παρασκευή (21/11), η οποία διακόπηκε για τις 4 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο πατέρας της μαθήτριας που τις φιλοξενούσε στο σπίτι, ο οποίος είναι σήμερα 50 ετών, φέρεται να την παρενόχλησε. Ενώ βρισκόταν μόνη σε ξεχωριστό δωμάτιο του σπιτιού τη νύχτα και όχι με τις άλλες μαθήτριες, λόγω προβλήματος υγείας, σύμφωνα με καταγγελία, την πλησίασε, κατέβασε το παντελόνι του και έτριβε το μόριό του στο πέλμα της.

Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατάχρηση ανηλίκου, φέρεται να αρνείται κατηγορηματικά όσα του καταλογίζονται και υποστηρίζει ότι η παρουσία του στο δωμάτιο όπου βρισκόταν η ανήλικη έγινε για να ελέγξει την κατάσταση της υγείας της.

Όπως ισχυρίζεται ο 50χρονος, η μαθήτρια κοιμόταν και πως κατά την είσοδό του στο δωμάτιο την ξύπνησε άθελά του, επειδή σκόνταψε στις αποσκευές της και έπεσε στο πάτωμα. Σημειώνει ότι η καταγγελία έχει πλήξει τόσο την προσωπική και επαγγελματική του εικόνα όσο και την κοινωνική του γενικότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη κατήγγειλε ότι ο κατηγορούμενος σταμάτησε τις αναφερόμενες πράξεις όταν αντιλήφθηκε ότι τον έβλεπε, οπότε ανέβασε το παντελόνι του και στη συνέχεια τη ρωτούσε για την υγεία της.

Η ίδια κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της εκείνη τη στιγμή και στη συνέχεια μόλις βρήκε την ευκαιρία τηλεφώνησε στους γονείς της στο εξωτερικό και ενημέρωσε για την τραυματική εμπειρία που είχε, όπως και τους υπεύθυνους του προγράμματος.

Αμεσα τότε οι υπεύθυνοι του προγράμματος απομάκρυναν τα κορίτσια από το σπίτι και κατήγγειλαν το περιστατικό στις αρχές.

Στη δίκη εξετάστηκε υπεύθυνη του προγράμματος η οποία μετέφερε στο δικαστήριο ότι η ανήλικη ήταν εμφανώς αναστατωμένη μετά το περιστατικό. Επίσης, ενημέρωσε ότι η οικογένεια της ανήλικης δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του κατηγορούμενου αλλά την καταγραφή του περιστατικού, ώστε να μην συμμετέχει ποτέ σε αντίστοιχο πρόγραμμα φιλοξενίας.