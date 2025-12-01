Μαγική τελετή έναρξης στον 14ο Μύλο των Ξωτικών, με τα drones του Πίτερ Παν και του Αη Βασίλη! – Δείτε φωτο

Όταν τα πάνω από 200 drones σχημάτισαν στον τρικαλινό ουρανό τον Πίτερ Παν και τον Αη Βασίλη, οι χιλιάδες παρευρισκόμενοι/ες στην τελετή έναρξης του 14ου Μύλου των Ξωτικών εισήλθαν στη μαγεία των Χριστουγέννων. Μαζί τους, οι δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες/τριες που ήδη κατακλύζουν την πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, καθώς τα Τρίκαλα προσφέρουν σε κάθε επισκέπτη την αγάπη και το χαμόγελο για την πιο μαγική γιορτή!

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς υπέγραψε το συμφωνητικό ανακωχής ανάμεσα στον Κάπτεν Χουκ και το πλήρωμά του από τη μια, με τον Πίτερ Παν και τα Χαμένα Παιδιά της Χώρας του Ποτέ από την άλλη, ενώπιον του αγαπημένου Αη Βασίλη και των Ξωτικών!

Διότι όλοι στον Μύλο των Ξωτικών ξεχνούν την αντιπαλότητα, ζουν και παίζουν, χορεύουν και σκορπούν χαμόγελα, στην πιο όμορφη γιορτή, στην πιο όμορφη διοργάνωση!

Στην κεντρική σκηνή του Μύλου, η όμορφη θεατρική παράσταση με τον Πίτερ Παν να ίπταται, την Τίνκερμπελ και τη Γουέντι να σκορπούν νεραϊδόσκονη και αγάπη, τον φωτισμό, τα drones,τη μουσική, τον χορό, μάγεψαν όλα τα παιδιά… όλων των ηλικιών!

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων, αφού έφερε την ανακωχή για την περίοδο των εορτών, τίμησε τον πρώτην Δήμαρχο Χρήστο Λάππα που ξεκίνησε αυτή τη μαγική γιορτή (απουσίαζε λόγω ασθένειας), τον τέως Δήμαρχο και νυν Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, που έδωσε το στίγμα του: λίγες ώρες μετά την εκτόξευση των ελληνικών δορυφόρων, αυτοί σταμάτησαν πάνω από τον Μύλο των Ξωτικών, παρατηρώντας τη μεγάλη τελετή έναρξης!

Σημειώνεται ότι ο κ. Σακκάς ευχαρίστησε δημοσίως τους πρωτεργάτες της διοργάνωσης, την πρόεδρο της e-trikala ΑΕ Εφη Λεβέντη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της δημοτικής εταιρείας κ. Γιώργο Χρυσόμαλλο.

Και μετά την εξαίρετη παράσταση, μετά τα πανέμορφα drones που συνόδευαν την ιστορία, ακολούθησαν τα πυροτεχνήματα που χάρισαν μαγευτικές στιγμές, πολύχρωμα και φανταχτερά, ταιριαστά με τη γιορτή της αγάπης.

Στη συνέχεια στη σκηνή ανέβηκαν οι ONIRAMA, που χάρισαν όμορφες στιγμές, με κέφι και άμεση επαφή του συγκροτήματος με το κοινό, ερμηνεύοντας πολλές επιτυχίες τους και διανθίζοντας το πάρτι με μελωδίες για τις γιορτινές ημέρες.

Η τελετή έναρξης ήταν μια υπέροχη παραγωγή της e-trikala AE, δίνοντας το πιο όμορφο στίγμα στον 14ο Μύλο των Ξωτικών, που άνοιξε ήδη τις πύλες του από τις 21 Νοεμβρίου. Μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2026, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ με δωρεάν είσοδο και πλήθος δωρεάν δραστηριοτήτων, στην καρδιά της Ελλάδας, στην καρδιά των Χριστουγέννων, προσφέρει το χαμόγελο που γεμίζει τις καρδιές μας.

Συντελεστές

Σύλληψη – Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Δημήτρης Αδάμης

Σκηνικά: Ruben Vitas

Κοστούμια: Στέργιος Στάμος

Χορογραφίες: Ναταλία Διβάνη, Ντέπυ Ρόζου

Ενορχηστρώσεις: Γιώργος Κωνσταντινίδης

Ηχογραφήσεις: Γιώργος Μίγγας Pink Studios

Φωτισμοί – Ήχος: Περικλής Πάνος

Βίντεο: Γιώργος Γοργογέτας, Ελίνα Καλογιάννη

Βοηθοί σκηνοθέτη: Λάμπρος Λαμπρίδης, Σωτήρης Κόκκοβας

Φωτογράφιση: Ελίνα Καλογιάννη, Γιώργος Γοργογέτας

Σχεδιασμός Αφίσας/Προγράμματος: Ρούλα Μπαξεβάνου

Κάπτεν Χουκ: Θανάσης Βισκαδουράκης

Πίτερ Παν: Λίλα Ζαφειρούδη

Γουέντυ: Ναταλία Διβάνη

Κύριος Σμι: Ντέπυ Ρόζου

Συμμετείχαν τα μέλη της Θεατρικής Ομάδας e-Trikala: Χαριλένα Αναστασοπούλου, Λάμπρος Λαμπρίδης, Δανάη Λούδα, Ροσέλα Ντερμούση, Σοφία-Λάουρα Σοφοπούλου, Κωνσταντίνα Τσιγαρίδα.

Συμμετείχαν χορευτές/τριες της Σχολής Χορού “Dance Project” και της Σχολής Χορού “επί σκηνής”.

Παρουσίες

Στη μεγάλη γιορτή, εκτός των χιλιάδων φίλων του Μύλου των Ξωτικών, παρέστησαν, εκτός των προαναφερομένων, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, οι Δήμαρχοι Φαρκαδόνας και Πύλης Σπύρος Αγναντής και Κώστας Μαράβας, ο περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας Ντίνος Μπάρδας, οι αντιδήμαρχοι Τρικκαίων Σοφία Αλεστά, Ζωή Παπαναστασίου, Ελένη Πούλιου, Γιώργος Καταβούτας, Μιχάλης Λάππας, Παναγιώτης Ντιντής, Τάκης Παζαΐτης, οι πρόεδροι της ΔΕΥΑΤ και της “Αστική Ανάπτυξη” ΑΕ Χρήστος Μπλουγούρας και Γιώργος Ζιώγας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Βίβιαν Τέγου, Χρήστος Ζαραμπούκας, Βασίλης Κρανιάς, Θωμάς Μερτσιώτης, Αντώνης Τζερεμές, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιώργος Ηλιάδης και οι δημοτικοί σύμβουλο Λόρεν Κασσοπούλου, Αντώνης Λάππας, Γιάννης Τριγώνης.