“Λόρα, ξέρεις πού μπορείς να με βρεις, είμαι εδώ” το μήνυμα του ετεροθαλή αδερφού της 16χρονης που αγνοείται

«Αν η Λόρα κρύβεται, το κάνει συνειδητά και δεν θέλει να βρεθεί» αναφέρει η μητέρα του ετεροθαλή αδερφού της ενώ προσθέτει ακόμα ότι η 16χρονη ενδέχεται να οργάνωσε το ταξίδι της μέσω επαφών στο διαδίκτυο.

Όπως ανέφερε η γυναίκα, η 16χρονη Λόρα γνώριζε πού μένει, ωστόσο δεν επιδίωξε ποτέ επαφή. «Αν έρθει σε εμένα, θα την παραπέμψω στους γονείς της», σημείωσε χαρακτηριστικά. Η μητέρα του ετεροθαλή αδερφού εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι η 16χρονη ενδέχεται να οργάνωσε το ταξίδι της μέσω επαφών στο διαδίκτυο.

Όπως είπε, «μέσω του ίντερνετ ήρθε σε επαφή με ανθρώπους που της έκαναν πλύση εγκεφάλου», υποστηρίζοντας πως είναι δύσκολο ένα παιδί αυτής της ηλικίας να λάβει μόνο του τέτοιες αποφάσεις.

Ο ετεροθαλής αδερφός της δήλωσε ότι δεν είχε ουσιαστική σχέση μαζί της. «Την τελευταία φορά που την είδα ήταν 13 ετών», ανέφερε, προσθέτοντας πως πιθανότατα δεν θα αναγνώριζε καν τη φωνή του. Παρά την απόσταση, εμφανίστηκε πρόθυμος να βοηθήσει εάν του ζητηθεί, στέλνοντας το μήνυμα: «Λόρα, ξέρεις πού μπορείς να με βρεις, είμαι εδώ».

Σε δηλώσεις τους στην εκπομπή Live News αναφέρουν ότι έχουν να δουν τη Λόρα τουλάχιστον τρία χρόνια ενώ εκτιμούν πως αν η 16χρονη κρύβεται αυτές τις μέρες στη Γερμανία, το κάνει επειδή δεν θέλει να επιστρέψει με τίποτα στην Ελλάδα και στους γονείς της και πιστεύουν πως κάποιος ή κάποιοι την στηρίζουν.

Την ίδια ώρα επιβεβαιώθηκε και επίσημα το ταξίδι της 16χρονης Λόρας από την Αθήνα στη Γερμανία μετά και τα στοιχεία τα οποία έδωσε στην ΕΛΑΣ η αεροπορική εταιρεία Lufthansa.

Άκαρπες οι έρευνες στο Αμβούργο

Το σπίτι όπου διέμενε παλαιότερα η Λόρα στο Αμβούργο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το διαμέρισμα του ετεροθαλή αδερφού της. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, οι σχέσεις τους ήταν περιορισμένες, με τον ίδιο να την έχει δει «πέντε ή έξι φορές το πολύ» στη ζωή του.

Οι πρώτες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο Αμβούργο το τελευταίο διήμερο ήταν άκαρπες. Οι γονείς της παραμένουν στην Ελλάδα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα μετά τα νέα δεδομένα που προέκυψαν. Η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα παραμένει ανοιχτή, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και κανένα ίχνος της ανήλικης να μην έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Ο ετεροθαλής αδερφός της Λόρας αναφέρει στην εκπομπή: «Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο όταν έχει μεγαλώσει στην Γερμανία και μετά από κάποια ηλικία σε πηγαίνουν σε μια άλλη χώρα με την οποία δεν έχει κάποια σχέση, κατά πάσα πιθανότητα δεν μιλάει ούτε καν την γλώσσα. Ο πατέρας μου είπε κάποια στιγμή: «Έλα Ελλάδα να με επισκεφτείς» και εγω είπα οκ. Το πολύ να ανταλλάξαμε 20 λέξεις στο σύνολο ( με τη Λόρα). Όσο ήμασταν στην Ελλάδα το μόνο που ήθελε να φάει ήταν McDonalds. Δεν νομίζω να παρακολουθεί ελληνικά κανάλια. Αυτό που θα βοηθούσε θα ήταν να πάτε στην αστυνομία του Αμβούργου, να γίνει μια αναφορά αγνοούμενου ανήλικου. Την τελευταία φορά που την είδα εγώ, ήταν 13χρονων. Ένα κοριτσάκι. Δεν νομίζω να αναγνώριζε την καν τη φωνή μου. Μες την αστυνομία να μιλήσετε δεν πιστεύω να βλέπει ελληνική τηλεόραση. Την φωνή μου την έχετε ήδη. Θα πρέπει να πάτε στους φίλους της» καταλήγει.

Την ίδια ώρα η μητέρα του ετεροθαλούς αδερφού της 16χρονης αναφέρει πως «η Λόρα έλεγε ψέματα». Σε ερώτηση για το αν η γυναίκα έχει κρατήσει επαφή με την ανήλικη μετά τον χωρισμό με τον πατέρα της εκείνη ανέφερε: «Όχι δεν ήταν πότε μόνη της. Θα την συναντούσαμε μαζί, όσο ήταν ακόμα μικρή και πηγαίναμε βόλτα το σκυλί. Μονο λίγο στην αρχή, όσο η Λόρα ήταν 4 ή 5 χρονών πηγαίναμε κάποιες βόλτες μαζί αλλά αργότερα δεν την βλέπαμε καθόλου. Είδα την Λόρα μόνο κάποια άλλη στιγμή δεν είμαι σίγουρη, πρέπει να ήταν 10 χρόνων, που μου είπε ευχήθηκε χρόνια πολλά για τα γενέθλια μου, μαζί με τον μπαμπά της αλλά τίποτα άλλο. Δεν τσακωθήκαμε ποτέ, απλά δεν είχαμε άλλες επαφές. Δεν ζήσαμε σαν οικογένεια».

Σε ερώτηση για το πότε είδε την 16χρονη τελευταία φορά η γυναίκα απάντησε: Ήμασταν για μια εβδομάδα εκεί, σε ένα νησί στην Ελλάδα. Η διαφορά ηλικίας ήταν μεγάλη, αυτός ήταν 35 κι εκείνη 16. Ήταν πολύ κλεισμένη, συνέχεια στο κινητό, της λέγαμε να πάμε στην παραλία και εκείνη δεν ήθελε. Δεν τον έβλεπε σαν αδερφό, αλλά ως άγνωστο άντρα. Ο πατέρας της τον είχε καλέσει στην Ελλάδα, δεν είχαν ζήσει όμως ποτέ μαζί», είπε η γυναίκα.