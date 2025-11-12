“Λιβάνιζε με χασίς μέσα στην εκκλησία Μεγάλη Παρασκευή” – Η μαρτυρία πιστής για τον ιερέα-YouTuber

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τον 46χρονο ιερέα Youtuber, ο οποίος συνελήφθη μαζί με 7 ακόμη κατηγορούμενους – μέλη εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών.

Ο 46χρονος ιερέας είχε καθαιρεθεί από την εκκλησία της Ελλάδας αλλά συνέχιζε τις παρανομίες. Σε κάποιους παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος του πατριαρχείου στην Αλεξάνδρεια, ωστόσο δεν ανήκε ούτε στους κόλπους των Παλαιοημερολογιτών, όπως έλεγε κατά διαστήματα. Σε όλες τις περιπτώσεις, ήταν σίγουρος πως κανείς δεν θα ψάξει για την αλήθεια, ότι ήταν μπλεγμένος με κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών.

Με επικεφαλής μία 52χρονη, ο 46χρονος και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατάφεραν να θησαυρίσουν. Μετά τις αποκαλύψεις, το αυτοσχέδιο εκκλησάκι επί της Λιοσίων, από όπου ο ιερέας μαζί με συνεργό του διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών και προμήθευαν χρήστες ουσιών, παραμένει αποκλεισμένο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στη συγκεκριμένη εκκλησία φέρεται να έμενε η μητέρα του 46χρονου ρασοφόρου, ωστόσο έπειτα από απόφαση δικαστηρίου, εισαγγελέας έσπευσε ώστε να κάνει έξωση στη γυναίκα.

Άκρως αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες ανθρώπων που συναναστράφηκαν με τον ρασοφόρο, ο οποίος τους εξαπάτησε ότι παράγει έργο ενώ στην πραγματικότητα εγκληματούσε «κάτω από τη μύτη» όλων. Μάλιστα, μία γυναίκα αποκάλυψε ότι ο 46χρονος δεν δίσταζε να λιβανίζει ποσότητες χασίς μέσα στην εκκλησία την ώρα της θείας λειτουργίας.

«Εμείς το σχολιάζαμε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, μας φάνηκε δηλαδή ότι κάτι μου μύριζε εκείνη τη στιγμή και γέλασα. Δηλαδή και στη διάρκεια της λειτουργίας μου ξαναρχόταν η μυρωδιά και το συζητάγαμε και γελάγαμε, αλλά δεν πέρναγε από το μυαλό μας γιατί δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μπορούσε ένας παπάς να έχει κάτι τέτοιο (χασίς).

Πήγαμε την Μεγάλη Πέμπτη ή την Μεγάλη Παρασκευή, δεν θυμάμαι και με το που μπήκαμε και λιβάνιζε, μύριζε χασίσι και βάλαμε εμείς τα γέλια. Και μου αρχίζει η μάνα μου και μου λέει ναι, αυτό μυρίζει σαν χασίσι, κάτι έχει ρίξει, το πήραμε αστείο εμείς. Την ώρα που λιβάνιζε, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Και να συνεχίσει να λιβανίζει και να μην φεύγει η μυρωδιά με τίποτα ερχότανε», είπε μάρτυρας μιλώντας στην εκπομπή Live News.

Η ίδια μίλησε και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 46χρονος έκανε δήθεν εξορκισμούς μέσα στο εκκλησάκι, λέγοντας: «Είχαμε πάει στη λειτουργία τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πήγαινα όλες τις ημέρες εγώ και στη διάρκεια του χρόνου, όλο τον χρόνο. Πήγαινα 4-5 φορές τον μήνα γιατί έκανε παρακλήσεις κάθε Τετάρτη και κάποιες φορές, έκανε και εξορκισμούς, είχα δει τη Μεγάλη Βδομάδα. Πήγαινα δηλαδή στη λειτουργία για να κάτσουμε και αυτός είχε μέσα εξορκισμούς. Το έλεγε βέβαια ότι έκανε γιατί ο Άγιος Παρθένιος ήταν για τα μάγια, εκτός από τους καρκινοπαθείς προστάτης.

Δύο φορές ή τρεις είχε τύχει που πήγαινα σε λειτουργία και έλεγε μέσα “διαβάζει, άμα θέλετε βγείτε έξω και δεν το αντέχετε”. Είχα μπει μέσα να δω πώς είναι, τους έβαζε κάτω, έβαζε από πάνω το πετραχήλι και τους διάβαζε μέσα στον κόσμο. Φώναζαν αυτοί, έκαναν σαν να φωνάζουνε, σαν να είναι ο διάολος υποτίθεται μέσα τους και έβγαζαν διάφορες κραυγές και αυτός συνέχισε να διαβάζει».

«Έλεγε ότι ήταν δεσπότης. Περιττό να πω το τι χρυσαφικό και τι σταυρούς κουβάλαγε πάνω του. Χλιδάτα πράγματα, όχι της σειράς. Εγώ λέει: ‘’είμαι από πλούσια οικογένεια’’ και το οικόπεδο ήταν δικό μου. Τα ράσα του ήταν πολύ προσεγμένα, η μίτρα πολύ προσεγμένη, η ράβδος, αφού αποκαλούταν δεσπότης», τόνισε.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται και τα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση πληθαίνουν. Ο 46χρονος ρασοφόρος και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι καλούνται πλέον να βρουν απαντήσεις για όλα όσα τους καταλογίζονται.

Μεταξύ άλλων, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μπαίνει το εκκλησάκι στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο είναι χτισμένο σε χώρο που ανήκει στην εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ.

Η απάντηση της ΓΑΙΑΟΣΕ

Η εταιρεία αναφέρει πως το συγκεκριμένο εκκλησάκι δεν ήταν στα αρχικά σχέδια αλλά είχε μισθωθεί σε μία εταιρεία από το 2012.

Συγκεκριμένα:

2012: Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης ΓΑΙΑΟΣΕ – ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕ.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης ΓΑΙΑΟΣΕ – ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕ. 2020: Τροποποιείται το συμφωνητικό: ΓΑΙΑΟΣΕ δίνει στην μισθώτρια εταιρεία δικαίωμα υπομίσθωσης για χρήση ως παρεκκλήσι – χώρος προσευχής. Αυξάνει το ενοίκιο. Υπομισθωτής η ΜΚΟ (του ψευτοϊερέα) «ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΕ ΑΓΑΠΑ».

Τροποποιείται το συμφωνητικό: ΓΑΙΑΟΣΕ δίνει στην μισθώτρια εταιρεία δικαίωμα υπομίσθωσης για χρήση ως παρεκκλήσι – χώρος προσευχής. Αυξάνει το ενοίκιο. Υπομισθωτής η ΜΚΟ (του ψευτοϊερέα) «ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΕ ΑΓΑΠΑ». Μάιος 2025: ΓΑΙΑΟΣΕ καταγγέλλει με εξώδικο τη μίσθωση και ζητά τα οφειλόμενα.

ΓΑΙΑΟΣΕ καταγγέλλει με εξώδικο τη μίσθωση και ζητά τα οφειλόμενα. Ιούνιος 2025: ΓΑΙΑΟΣΕ αιτείται ασφαλιστικά μέτρα κατά της μισθώτριας εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της εταιρίας, ανέφερε: «Τότε, το συγκεκριμένο ακίνητο είχε μισθωθεί, όχι για εκκλησία, είχε μισθωθεί για χώρο συγκεντρώσεων και τέτοια. Δεν θυμάμαι τώρα, έχουν περάσει και χρόνια που έχω φύγει. Αν άλλαξε κάτι μετά, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν το θυμάμαι τώρα, το είχαμε βάλει σε αγγελία.

Δεν θυμάμαι πώς είχε γίνει τότε. Είχαμε υπογράψει μέσω δικηγόρου, δεν έρχομαι σε επαφή με τους μεσίτες. Γνώριζα ότι ήταν παπάς, αυτό μόνο. Ούτε θυμάμαι πόσα πλήρωνα ούτε πόσα έπαιρνα. Η εκκλησία τόσα χρόνια που ήταν εκεί πέρα και μίσθωνε δεν είχε αναλογιστεί ποτέ να κάνει κάποια κίνηση».