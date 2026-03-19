Λέσβος: Σε απόγνωση κτηνοτρόφοι και τυροκόμοι λόγω κρούσματος αφθώδους πυρετού

Έκλεισαν σφαγεία – Δεν επιτρέπεται η διακίνηση εκτός Λέσβου τυροκομικών προϊόντων

Σε απόγνωση είναι οι κτηνοτρόφοι και οι τυροκόμοι στην Μυτιλήνη καθώς εξαιτίας της εμφάνισης κρούσματος αφθώδους πυρετού στο νησί, τα σφαγεία έχουν κλείσει ενώ και οι τυροκόμοι δεν μπορούν να στείλουν τα προϊόντα τους εκτός του νησιού.

Το κρούσμα του αφθώδους πυρετού εμφανίστηκε σε μονάδα βοοειδών στην Πελόπη Λέσβου και αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές θέτοντας σε lockdown την εξαγωγή τυροκομικών αγαθών από το νησί.

Σε πολλά σημεία της Μυτιλήνης -όπως φαίνεται και στα σχετικά βίντεο- έχουν τοποθετηθεί χαλιά εμποτισμένα με ειδικό φάρμακο προκειμένου να γίνεται απολύμανση των ελαστικών των οχημάτων σε μια προσπάθεια να μην μεταφερθεί η νόσος σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες.

Μιλώντας στο thestival.gr ο πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μεσοτόπου, Στυλιανός Δουδωνής τόνισε ότι στο νησί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και ανησυχία εξαιτίας του κρούσματος και αναμένουν όλοι τις αποφάσεις του αρμόδιου υπουργείου προκειμένου αρχικώς να στηριχθούν οι τυροκόμοι που ήδη δέχονται πλήγμα αλλά και οι κτηνοτρόφοι που δεν τους επιτρέπεται η σφαγή και μάλιστα σε μια κρίσιμη περίοδο ενόψει του Πάσχα.

«Τα προβλήματα είναι τεράστια όχι μόνο στον δικό μας τον συνεταιρισμό, γενικά στο νησί γιατί βρέθηκε κρούσμα αφθώδους και έχουν αποκλείσει όλα τα τυροκομικά προϊόντα και τα σφάγια, δεν μπορούν να βγουν από το νησί. Οι τυροκόμοι απειλούν ότι θα κλείσουν τα τυροκομεία επειδή δεν μπορούν να σηκώσουν όλο αυτό το οικονομικό βάρος, δηλαδή να παίρνουν το γάλα να το τυροκομούν και να μην φεύγει το προϊόν. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, περιμένουμε μια απάντηση από την κυβέρνηση» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δουδωνής.

Στη Μυτιλήνη καθημερινά υπάρχει παραγωγή 70 τόνων γάλατος από 9000 εκτροφές ενώ οι τυροκόμοι όπως ανακοίνωσαν παρέλαβαν και σήμερα το διαθέσιμο γάλα ωστόσο εάν δεν υπάρξει διάθεση των προϊόντων τους από αύριο θα σταματήσουν να το παραλαμβάνουν.

Επίσης όπως ανέφερε ο κ. Δουδωνής όλα τα σφαγεία έχουν κλείσει εξαιτίας του κρούσματος και της απαγόρευσης σφαγής με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι για το τι θα γίνει ενόψει του Πάσχα καθώς αν δεν πουλήσουν αμνοερίφια θα αντιμετωπίσουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα.

«Όλος ο κόσμος περίμενε αυτή την περίοδο για να ανταπεξέλθει οικονομικά. Τώρα τα ζώα μας θα μας αφήσουν ένα μεροκάματο. Πολλοί θέλουν να σφάξουν τα αρνιά τους τώρα το Πάσχα. Είναι τεράστια τα προβλήματα» τόνισε.

Τέλος να σημειωθεί ότι στη Μυτιλήνη βρίσκεται από χτες κλιμάκιο κτηνιάτρων για τη λήψη δειγμάτων από διάφορες κτηνοτροφικές μονάδες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει εξαπλωθεί η ζωονόσος ενώ σήμερα αναμένεται και η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εάν τελικώς θα επιτραπεί στους τυροκόμους να διαθέσουν εκτός του νησιού τα προϊόντα τους.