Λέσβος: Προβλήματα από την κακοκαιρία – Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια σε Καλλονή και Σκάλα, κλειστά τα σχολεία – Δείτε βίντεο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Καλλονή και στη Σκάλα Καλλονής, στη Λέσβο όπου σύμφωνα με τις αναφορές δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και πλημμύρισαν αρκετά σπίτια και καταστήματα κυρίως στη Σκάλα.

Κάτοικοι της περιοχής μιλούν για πρωτόγνωρη ποσότητα νερού μέσα σε λίγες ώρες, σύμφωνα με το το stonisi.gr.

Επί τόπου βρίσκονται 15 πυροσβεστικά οχήματα καθώς και ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος. Κάτοικοι αναφέρουν στο lesvosnews.net ότι το νερό μπήκε σε σπίτια και καταστήματα, προκαλώντας καταστροφές σε ηλεκτρικές συσκευές, αποθήκες και προϊόντα.

“Μεγάλα προβλήματα στο Λεκανοπέδιο και σε πολλά χωριά του Δήμου μας. Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο όχι μετακινήσεις άσκοπες. Στο γεφύρι του Τσικνιά και σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου ο δρόμος έχει κλείσει. Αναμένουμε να υποχωρήσει το νερό για να επέμβουμε”, τονίζει σε αναρτήσεις του ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δυτικής Λέσβου κ. Ανδρέας Αξής.

Με απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου, σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας και έπειτα από εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Ανδρέα Άξή, όλα τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου θα παραμείνουν σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, κλειστά.