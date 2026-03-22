Λέσβος: Με προσωπικό ασφαλείας οι Δήμοι του νησιού την Δευτέρα λόγω του αφθώδους πυρετού

Αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, και λειτουργία τους με προσωπικό ασφαλείας την Δευτέρα 23 Μαρτίου αποφάσισαν οι Δήμαρχοι αντίστοιχα Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας και Ταξιάρχης Βέρρος.

Η Δευτέρα 23 Μαρτίου κρίνεται μέρα κρίσιμης συνάντησης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα των επιπτώσεων από τα μέτρα για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο ενώ όπως έγινε γνωστό σε αυτήν θα συμμετέχουν και οι δυο Δήμαρχοι.

Το κλείσιμο των Δήμων πραγματοποιείται σε ένδειξη διαμαρτυρίας και υποστήριξης των θιγομένων κτηνοτρόφων και παραγωγών της Λέσβου.