MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λέσβος: Διαμαρτυρία των αγροτών στο λιμάνι της Μυτιλήνης, ζητούν μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης μετακινήθηκε η πορεία των αγροτών της Λέσβου, που ζητούν σοβαρά μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας του νησιού.

Η γενική συνέλευση των αγροτών ανακοίνωσε ότι θα παραμείνουν στο λιμάνι μέχρι αύριο το πρωί, που είναι προγραμματισμένη συνάντηση του υπουργού αγροτικής ανάπτυξης με τυροκόμους και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ζητώντας να συμμετέχει και εκπρόσωπος των αγροτών.

Η είσοδος των Τούρκων επισκεπτών στο λιμάνι για την επιβίβαση τους στα πλοιάρια που θα φύγουν για Τουρκία επιτρέπεται κανονικά.

Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Δευτέρα 23 Μαρτίου, όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας στη Λέσβο, πλην της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και των οχημάτων, και των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, το Επιμελητήριο και τα καταστήματα στην Καλλονή, σε ένδειξη συμπαράστασης στον κτηνοτροφικό κόσμο.

Η αντιπεριφερειάρχης Αναστασία Αντωνελλη σημείωσε ότι μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος και ακόμη να το νησί δεν έχει βοηθηθεί με κτηνιάτρους. Η όλη διαδικασία επιχειρείται να ελεγχθεί με τους εννιά κτηνιάτρους της διεύθυνσης κτηνιατρικής υπηρεσίας και ένα στρατιωτικό κτηνίατρο, ενώ εδώ και μήνες η Περιφέρεια επισημαίνει την υποστελέχωση της υπηρεσίας σε ένα νησί με σχεδόν μισό εκατομμύριο παραγωγικά ζώα .

Ο πρόεδρος του παραρτήματος Αιγαίου του ΓΕΩΤΕΕ, Παναγιώτης Κατσαβελλης, επεσήμανε την ανάγκη λήψης όλων των μέτρων βιοασφαλείας από όλους κτηνοτρόφους και μη, ενώ για το δεύτερο κρούσμα σημείωσε ότι πρόκειται για ζώο σε ίαση που αυτό σημαίνει ότι η νόσος βρίσκεται στο νησί πολύ νωρίτερα από τις 14 Μαρτίου που εντοπίστηκε η πρώτη εκτροφή.

Κτηνοτρόφοι Λέσβος

