“Λείπεις”: Συγκινεί ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά για τα τέσσερα χρόνια από την απώλεια της

Φωτογραφία: Intime
Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά, Ανδρέας Τσούνης, σήμερα Σάββατο, οπότε συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τον πρόωρο θάνατο της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Τσούνη στο Facebook

«Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την απώλεια της αγαπημένης μας Φώφης Γεννηματά.

Σήμερα είναι περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ η πολιτική της παρακαταθήκη για πρωταγωνιστικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ με αυτόνομη πορεία, καθαρή προοδευτική ταυτότητα και ενότητα του χώρου.

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της, η Φώφη Γεννηματά λείπει περισσότερο από ποτέ από το ΠΑΣΟΚ και από τη χώρα. Έτσι το αισθάνονται όλοι οι πολίτες σε όσα μέρη της Ελλάδας έχω βρεθεί. Μια απώλεια δυσαναπλήρωτη, αναντικατάστατη. Η Φώφη Γεννηματά ήταν ίσως η τελευταία ευκαιρία να επιστρέψει η ανθρωπιά και η ηθική στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας.

Φώφη, θα είσαι για πάντα στην καρδιά και στο μυαλό όλων μας. Λείπεις…»

Φώφη Γεννηματά

