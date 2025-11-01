Λαύριο: Η ανακοίνωση του “Χαμόγελου του Παιδιού” για την κακοποίηση της 16χρονης – Πώς συνελήφθη ο 72χρονος

Για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατηγορείται ο 72χρονος παράγοντας και προπονητής βόλεϊ γυναικών στο Λαύριο.

Το μεσημέρι ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος του από τις δικαστικές αρχές, μετά από καταγγελία μίας 16χρονης μαθήτριας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο προπονητής είχε γνωριστεί με την ανήλικη τον Νοέμβριο του 2024 στο πλαίσιο των αθλητικών υποχρεώσεών της, όμως στη συνέχεια την παρενοχλούσε επί μακρόν.

Η 16χρονη κατήγγειλε τα περιστατικά στο Χαμόγελο του Παδιού και στη συνέχεια επιλήφθηκαν οι αρχές.

Ο 72χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να ετοιμάσει την υπερασπιστική γραμμή του και θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Η αστυνομία ερευνά εάν υπάρχουν και άλλες παρόμοιες υποθέσεις, ενώ ο ίδιος αρνείται την κατηγορία.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του παιδιού»:

«Η 16χρονη επικοινώνησε αρχικά με το “Χαμόγελο του Παιδιού” μέσω instagram. Μετά από την επικοινωνία και την εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης, ακολούθησε επικοινωνία της 16χρονης μέσω του Chat1056 και τελικά και τηλεφωνικά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056».

Η 16χρονη εκμυστηρεύτηκε τα όσα, φρικτά, για μήνες βίωνε από τον 72χρονο προπονητή της. Καθώς οι πληροφορίες και οι συνθήκες αξιολογήθηκαν εξαιρετικά κρίσιμες για την πορεία και τη ζωή της, το “Χαμόγελο του Παιδιού” απέστειλε ενημέρωση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν και το γεγονός ότι ο 72χρονος, λόγω της ιδιότητάς του ως προπονητής, βρισκόταν σε επαφή με ανήλικα παιδιά έχοντας σε θέση ισχύος».

Η ενημέρωση που εστάλη στη Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, οδήγησε στον εντοπισμό της 16χρονης από τις Αρχές, στην κατάθεσή της και τελικά στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη. Το “Χαμόγελο του Παιδιού” πάντα σεβόμενο απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκόμενων, οφείλει για πολλοστή φορά να τονίσει ότι είναι στη διάθεση κάθε παιδιού, που αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε πρόβλημα.

Με εμπειρία και εξειδίκευση, πάντα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, η επιστημονική ομάδα των Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, είναι 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο στη διάθεση των παιδιών, μέσω των social media του Οργανισμού, μέσω του Chat 1056, του Cybertipline Hellas και μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, δωρεάν, ανώνυμα ή επώνυμα».