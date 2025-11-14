Σοκ έχει προκαλέσει ο τραγικός τρόπος με τον οποίο έχασε τη ζωή της μια 49χρονη ενώ εργαζόταν σε φούρνο σε χωριό της Λάρισας.

Η άτυχη γυναίκα από το Δαμάσι Λάρισας, την ώρα που καθάριζε το ζυμωτήριο στο φούρνο, το φουλάρι που φορούσε πιάστηκε στους κυλίνδρους του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Το Star παρουσίασε φωτογραφία με το φουλάρι μπλεγμένο στο μηχάνημα που μετατράπηκε σε φονική παγίδα. Η γυναίκα βρέθηκε λίγο αργότερα από συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο, σε κατάσταση σοκ προσπάθησε να την απεγκλωβίσει κόβοντας το ύφασμα με μαχαίρι.

«Έσκυψε να καθαρίσει το ζυμωτήριο, και το φουλάρι την πήρε… Την τύλιξε. Τη βρήκε η ανιψιά μου πιασμένη. Μετά πήρανε μαχαίρι και κόψανε το φουλάρι…», περιέγραψε συγγενής της 49χρονης.

Η γυναίκα που τη βρήκε πρώτη μέσα στο φούρνο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ: «Μπήκα μέσα και φώναζα Ζωή, Ζωή… Όταν την είδα, πρέπει να είχε ήδη φύγει».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα φαίνεται να συνέβη τη στιγμή που η άτυχη γυναίκα καθάριζε το ζυμωτήριο, λίγο πριν ξεκινήσει την πρωινή της εργασία. Το φουλάρι της πιάστηκε στα περιστρεφόμενα μέρη του μηχανήματος, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της από στραγγαλισμό.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το φουλάρι που φορούσε λειτούργησε ως βρόχος και της προκάλεσε τον θάνατο.

Η 49χρονη, μητέρα δύο παιδιών, είχε χάσει πριν από λίγο καιρό και τη δική της μητέρα. Η είδηση του θανάτου της έχει σκορπίσει θλίψη στην τοπική κοινωνία της Λάρισας. Όσοι τη γνώριζαν κάνουν λόγο για μια γυναίκα εργατική, ευγενική και αγαπητή σε όλους.