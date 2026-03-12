Λάρισα: Σοκ με βίντεο μελών της συμμορίας Ρομά στο TikΤok – “Θα κάνουμε σούπα τα οστά του πατέρα σας”

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη συμμορία των Ρομά στη Λάρισα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, και επικαλούνταν προσωρινή έλλειψη ρευστότητας, προτείνοντας αγοραπωλησίες χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη της αγοράς.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok φαίνεται ένα από τα μέλη της συμμορίας να απειλεί ότι θα «κάνει σούπα» τα οστά… ενός νεκρού αντίπαλης οικογένειας, τα οποία είχαν κλαπεί από το κοιμητήριο των Αγίων Αναργύρων.

«Σε μια συνάντηση που είχαν με μια άλλη οικογένεια στη Γλυφάδα, σ’ ένα κατάστημα αθλητικό πολύ γνωστό, εκεί στη Βουλιαγμένης, έσπασαν την άλλη οικογένεια στο ξύλο. Τους έσπασαν στο ξύλο. Συνελήφθησαν απ’ την κρατική ασφάλεια, πήγαν στον ανακριτή και μετά από λίγο αφέθηκαν ελεύθεροι. Για να τιμωρήσουν αυτούς που τους κατήγγειλαν, πήγαν στους Αγίους Αναργύρους στο νεκροταφείο, πήγαν στο οστεοφυλάκιο και πήραν τα κόκαλα του πατέρα του ενός από αυτούς που έφαγε το ξύλο» ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης μιλώντας στο Mega.

Το βίντεο-σοκ

Στο βίντεο φαίνεται η οστεοθήκη που είχαν κλέψει από νεκροταφείο στους Αγίους Αναργύρους, δίπλα σε λαχανικά, με τον πρωταγωνιστή του βίντεο να διαφημίζει την σούπα ως πιάτο ημέρας.

«Λοιπόν (…) εσείς καθίσατε και βρίσατε τον πατέρα μου και το ανεβάσατε (στο διαδίκτυο). Εγώ ήρθα, γ@@@ τον πατέρα σας και τον πήρα. Τώρα θα τα πούμε. Δεν είναι μέσα στον τάφο ο πατέρας σας, τον πήραμε» ακούγεται να λέει ένα μέλος της συμμορίας σε βίντεο στο TikTok.

Για να επιστρέψουν την οστεοθήκη στο νεκροταφείο, τα μέλη της περιβόητης οικογένειας των Ρομά, απαιτούσαν χρήματα.

«Ούτε στον χειρότερο εχθρό μας»

«Πήραν τα οστά των ανθρώπων μας, από την Αθήνα, την Αγία Παρασκευή. Τα μετακίνησαν 400-500 χιλιόμετρα, τα πήγαν στη Λάρισα και δημοσίευαν στο Tik Tok ότι θα τα μαγειρέψουν και θα τα κάνουν σούπα και θα τα φάνε. Εμείς σαν άνθρωποι αυτό που είδαμε δεν το ξαναζήσαμε και δεν ευχόμαστε να το ζήσουμε. Ούτε να το δούμε στον χειρότερο εχθρό μας. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει λέξη να το κατονομάσουμε κι εμείς. Βγαίνουν κάποιοι κύριοι και εκφοβίζουν και υποστηρίζουν ότι τον νεκρό θα τον κάνουν σούπα. Φανταστείτε τον εαυτό σας, να ήταν ο άνθρωπός σας και να σας λέγανε ότι θα κάνουν τον άνθρωπό σας, μετά από τον θάνατό του, σούπα. Είναι λέξεις απειλητικές, βέβαια. Απειλεί τις οικογένειες των ανθρώπων που πήραν τα οστά τους. Απειλεί τις οικογένειες ότι εντάξει… Είναι οι επόμενοι μάγκες του κόσμου», ανέφερε ο συγγενής του νεκρού.