Λάρισα: Εκατοντάδες τρέχουν στον 3ο Δρόμο Μνήμης Τεμπών – Δείτε βίντεο

Για Τρίτη χρονιά πλήθος κόσμου έτρεξε σήμερα το πρωί της Κυριακής ο 3ος Δρόμος Μνήμης Τεμπών, με 30 χλμ., 15 χλμ. και 5 χλμ.

Τον αγώνα διοργάνωσε ο Σύλλογος Δρομέων Φαλάνης, σε συνεργασία με το αθλητικό site Sportofrunning και με τη συναίνεση των οικογενειών και των συγγενών των θυμάτων του Δυστυχήματος των Τεμπών.

Το σημείο εκκίνησης ήταν ο προαύλιος χώρος του εργοστασίου Ζαχάρεως, στο 2ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, με τον τερματισμό να γίνεται σε λίγες ώρες στο «σημείο μηδέν» του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Εκεί όπου δρομείς και γονείς των θυμάτων με λουλούδια στα χέρια θα παραστούν σε επιμνημόσυνη δέηση για τα 57 θύματα, με τις προσευχές όλων να συνοδεύουν τον Γεράσιμο να γίνει καλά και να επιστρέψει στην οικογένεια του, όπως πρόσθεσε η πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Φαλάνης κ. Γεωργία Γκόγια.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Δημητράκη από τη Μεγαλόπολη στην εκκίνηση, ο οποίος πάσχει από με τετραπληγία. 400 άτομα έτρεξαν σε όλους τους αγώνες στον 3ο Δρόμο Μνήμης Τεμπών ο οποίος δεν αποτελεί έναν ακόμη αγώνα δρόμου, όπως οι εκατοντάδες που διοργανώνονται σε όλη την επικράτεια. Είναι δρόμος για να τιμηθεί η μνήμη των παιδιών και όλων των ανθρώπων που τόσο άδικα χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, την 28η Φεβρουαρίου του 2023.