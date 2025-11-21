Λαμία: Έπεσε μάρμαρο στο πεζοδρόμιο την ώρα που περνούσαν μαθητές
THESTIVAL TEAM
Ένα μεγάλο μάρμαρο αποκολλήθηκε από την είσοδο πολυκατοικίας στο κέντρο της Λαμίας στην οδό Αμαλίας με Καποδιστρίου, το μεσημέρι της Παρασκευής, την ώρα μάλιστα που σχολούσαν τα σχολεία και από το σημείο περνούσαν μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας.
Το βαρύ μάρμαρο έπεσε με δύναμη στο πεζοδρόμιο, δίπλα ακριβώς από τα ταξί που έχουν πιάτσα στην οδό Αμαλίας, σύμφωνα με το lamiareport.gr.
Έντρομοι οι επαγγελματίες αλλά και όσοι βρισκόντουσαν κοντά στο σημείο που έπεσε το μάρμαρο, προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Βλέποντας το μέγεθος του, κατάλαβαν πόσο τυχεροί στάθηκαν που δεν ήταν από κάτω εκείνη την ώρα, αλλά και που τα σπασμένα κομμάτια του δεν προκάλεσαν κάποια ζημιά στα οχήματα τους που ήταν σταθμευμένα στο σημείο.
