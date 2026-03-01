MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κύμα ακυρώσεων πτήσεων λόγω Μέσης Ανατολής – Έντεκα ματαιώσεις έως τώρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σημαντικές ακυρώσεις πτήσεων καταγράφονται και σήμερα στις αερομεταφορές, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και του κλεισίματος εναέριων χώρων σε αρκετές χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, μόνο για σήμερα έχουν ακυρωθεί έντεκα πτήσεις. Όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα αναχωρήσεων του αεροδρομίου, ακυρώθηκε η πτήση για Τελ Αβίβ στις 09:55, καθώς και προγραμματισμένες πτήσεις για Ντουμπάι στις 10:00 και στις 11:00. Παράλληλα, ματαιώθηκαν και άλλες πτήσεις προς Τελ Αβίβ μέσα στην ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι και χθες είχαν ακυρωθεί τουλάχιστον 20 πτήσεις, ενώ εκτιμάται ότι το ίδιο σκηνικό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Πολλές χώρες έχουν προχωρήσει σε κλείσιμο του εναέριου χώρου τους, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, το Ιράν και το Ιράκ, επηρεάζοντας αλυσιδωτά τα δρομολόγια από και προς την ευρύτερη περιοχή.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις για ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίίβ, Χάιφα, Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι. Οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί να μην προσέρχονται στο αεροδρόμιο, αλλά να επικοινωνούν με τις εταιρείες τους για αλλαγή εισιτηρίων, επαναπρογραμματισμό ή επιστροφή χρημάτων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες από τις 10:00 το πρωί έως και τις 23:00 το βράδυ έχουν ήδη ακυρωθεί, με τους ταξιδιώτες να έχουν λάβει σχετική ενημέρωση. Οι εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίων τουλάχιστον έως τις 31 Μαρτίου, χωρίς επιβάρυνση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η εικόνα, ωστόσο όλα δείχνουν ότι οι ακυρώσεις θα συνεχιστούν όσο παραμένει κλειστός ο εναέριος χώρος σε χώρες της περιοχής.

Μέση Ανατολή Πτήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μεγαλειώδης πορεία για τα τρία χρόνια από τη μαύρη επέτειο των Τεμπών – Βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάρτι από φίλους του Ηρακλή στο Ιβανώφειο για την επιστροφή στη Super League – Δείτε βίντεο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 18 ώρες πριν

Mobile Video 2026: Η επανάσταση των social video – Kαταναλώνουν έως και 80% της κίνησης – Τι σημαίνει για δίκτυα και επιχειρήσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Παύλος Ασλανίδης από τη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: Ζητάμε δικαιοσύνη, να χυθεί άπλετο φως στο έγκλημα

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τρεις τελευταίες παραστάσεις για την “Παναγία των Παρισίων” στο Metropolitan: The Urban Theater

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

“Βρέθηκε το πτώμα του Χαμενεΐ” λένε Ισραηλινοί αξιωματούχοι – “Παρουσίασαν φωτογραφίες στον Νετανιάχου”