Κύμα ακυρώσεων πτήσεων λόγω Μέσης Ανατολής – Έντεκα ματαιώσεις έως τώρα

Σημαντικές ακυρώσεις πτήσεων καταγράφονται και σήμερα στις αερομεταφορές, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και του κλεισίματος εναέριων χώρων σε αρκετές χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, μόνο για σήμερα έχουν ακυρωθεί έντεκα πτήσεις. Όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα αναχωρήσεων του αεροδρομίου, ακυρώθηκε η πτήση για Τελ Αβίβ στις 09:55, καθώς και προγραμματισμένες πτήσεις για Ντουμπάι στις 10:00 και στις 11:00. Παράλληλα, ματαιώθηκαν και άλλες πτήσεις προς Τελ Αβίβ μέσα στην ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι και χθες είχαν ακυρωθεί τουλάχιστον 20 πτήσεις, ενώ εκτιμάται ότι το ίδιο σκηνικό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Πολλές χώρες έχουν προχωρήσει σε κλείσιμο του εναέριου χώρου τους, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, το Ιράν και το Ιράκ, επηρεάζοντας αλυσιδωτά τα δρομολόγια από και προς την ευρύτερη περιοχή.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις για ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίίβ, Χάιφα, Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι. Οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί να μην προσέρχονται στο αεροδρόμιο, αλλά να επικοινωνούν με τις εταιρείες τους για αλλαγή εισιτηρίων, επαναπρογραμματισμό ή επιστροφή χρημάτων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες από τις 10:00 το πρωί έως και τις 23:00 το βράδυ έχουν ήδη ακυρωθεί, με τους ταξιδιώτες να έχουν λάβει σχετική ενημέρωση. Οι εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίων τουλάχιστον έως τις 31 Μαρτίου, χωρίς επιβάρυνση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η εικόνα, ωστόσο όλα δείχνουν ότι οι ακυρώσεις θα συνεχιστούν όσο παραμένει κλειστός ο εναέριος χώρος σε χώρες της περιοχής.