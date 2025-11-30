MENOY

Κτηνωδία στο Πήλιο: Πέταξαν κουτάβια σε γκρεμό 20 μέτρων, σώθηκε ένα που προστάτεψαν σακούλες σκουπιδιών, δείτε βίντεο

Σοκ προκαλεί η καταγγελία για φρικτή κακοποίηση ζώων στο σπήλαιο της Καίτης στο Πήλιο, όπου άγνωστος δράστης φέρεται να πέταξε κουτάβια από ύψος περίπου 20 μέτρων. Από την πτώση κατάφερε να επιζήσει μόνο ένα μικρό σκυλάκι.

Η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου έκανε γνωστό το περιστατικό μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας και φωτογραφία από τη στιγμή της διάσωσης του μοναδικού επιζώντος κουταβιού. «Πέταξαν κουταβάκια από ύψος 20 μέτρων σε γκρεμό στο Πήλιο, το μωράκι είναι το μόνο που επιβίωσε… Ζητάμε υιοθεσία για το μωράκι», ανέφερε χαρακτηριστικά η οργάνωση, απευθύνοντας έκκληση για προσφορά ενός ασφαλούς σπιτιού στο μικρό ζωάκι.

Η ομάδα «Χείρων» εντόπισε το κουταβάκι αλλά και σωρό από σκουπίδια στο σπήλαιο, διασώζοντας το κουταβάκι. Η ομάδα «αντίκρισε τη φρίκη, αλλά και την ελπίδα στο Πήλιο, στο σπήλαιο της Καίτης», γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Βαξεβανόπουλος.

«Κάποιος βάρβαρος γέμισε το βάραθρο με σκουπίδια και πέταξε και κουτάβια από ύψος 20 μέτρων. Ο μόνος επιζών από την πτώση είναι το ένα από τα κουτάβια, που προστατεύτηκε από τις σακούλες σκουπιδιών. Αναζητούμε κάποιον-κάποια να τον υιοθετήσει. Έκκληση προς όλους, όλες ακόμη και εκτός Βόλου», αναφέρει και συνοδεύει την ανάρτηση από φωτογραφίες και βίντεο από το σπήλαιο και τη διάσωση του κουταβιού.

