Κρήτη: Υψώθηκε γιγαντιαία ελληνική σημαία 1.440τμ – Μία από τις μεγαλύτερες σε όλη την Ελλάδα, δείτε βίντεο

Μια από τις μεγαλύτερες σημαίες της επικράτειας υψώθηκε το πρωί της Τρίτης, 28η Οκτωβρίου, στην Κρήτη.

Πρόκειται για μια σημαία με εμβαδόν 1.440 τετραγωνικά μέτρα.

Όπως εξήγησε η συντονίστρια της εκδήλωσης, αυτή είναι η 10η χρονιά που υψώνεται αυτή η μεγάλη σημαία στην Κρήτη.

«Μας προκαλεί ανατριχίλα, είμαστε υπερήφανοι που εδώ και 10 χρόνια μπορούμε να κάνουμε έπαρση αυτή της σημαίας. Για εμάς δεν είναι απλά ένα σύμβολο αλλά να δείξουμε ότι έχουμε ξεχάσει τις αξίες του τόπου και της πατρίδας μας» είπε χαρακτηριστικά στο Action24.