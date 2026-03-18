Κρήτη: Σκύλος χτυπάει την… καμπάνα εκκλησίας και γίνεται viral – Δείτε βίντεο

Σε ένα ορεινό χωριό του νότιου τμήματος της Κρήτης, η καθημερινή ζωή της ενορίας έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη νότα που χαρίζει χαμόγελα στους κατοίκους.

Ο ιερέας του χωριού, δεν είναι μόνος στα καθήκοντά του, καθώς στο πλευρό του βρίσκεται ένας ιδιαίτερα ικανός βοηθός: το σκυλάκι της οικογένειας, που έχει αναλάβει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά καθήκοντα του ναού, την κρούση δηλαδή της καμπάνας.

Το στιγμιότυπο, το οποίο κοινοποίησε στο Facebook η σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral: