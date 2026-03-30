Κρήτη: Μεγάλη κατολίσθηση στην Αγία Πελαγία – Τεράστιος βράχος έπεσε στη θάλασσα

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα (29/03) στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας του Δήμου Μαλεβιζίου όταν τεράστιος βράχος έπεσε στη θάλασσα.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής, όπως περιγράφουν στο CRETA24, άκουσαν τον θόρυβο, ενώ κατά την πτώση του βράχου σηκώθηκε κύμα.

Εξαιτίας της κατολίσθησης, η οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκε λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών, σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές σε ξενοδοχείο, καθώς τμήμα μπαλκονιού υποχώρησε.