MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρήτη: Μεγάλη κατολίσθηση στην Αγία Πελαγία – Τεράστιος βράχος έπεσε στη θάλασσα

|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα (29/03) στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας του Δήμου Μαλεβιζίου όταν τεράστιος βράχος έπεσε στη θάλασσα.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής, όπως περιγράφουν στο CRETA24, άκουσαν τον θόρυβο, ενώ κατά την πτώση του βράχου σηκώθηκε κύμα.

Εξαιτίας της κατολίσθησης, η οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκε λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών, σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές σε ξενοδοχείο, καθώς τμήμα μπαλκονιού υποχώρησε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

