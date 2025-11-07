MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρήτη: Επίδειξη όπλων σε γάμο με καλάσνικοφ στο νυφικό τραπέζι – Δείτε φωτο

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Η χρήση και η επίδειξη όπλων στην Κρήτη έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν διστάζουν να τα παρουσιάζουν ακόμα και σε γάμους και μάλιστα στολισμένα για να ταιριάζουν με την περίσταση.

Η φωτογραφία ντοκουμέντο με όπλα στην Κρήτη επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές. Την παρουσίασε το creta24 και δείχνει ένα πολεμικό όπλο το οποίο είναι στολισμένο και βρίσκεται πάνω στο τραπέζι του γαμπρού και της νύφης. Και όλοι οι παριστάμενοι καλεσμένοι στον γάμο ήταν χαρούμενοι και περήφανοι για το θέαμα.

Πρόκειται για φωτογραφία που τραβήχτηκε αυτό το καλοκαίρι που πέρασε από γαμήλιο γλέντι και ανέβηκε στο διαδίκτυο. Μετά τα γεγονότα στα Βορίζια η φωτογραφία κατέβηκε από τα social media, αλλά ήταν πολύ αργά.

Και δεν είναι μόνοι οι γάμοι, καθώς σε πολλές εκδηλώσεις γίνεται επίδειξη όπλων μπροστά και στα μάτια παιδιών που από μικρή ηλικία μπαίνουν αυτά τα φονικά εργαλεία στην καθημερινότητά τους.

Κρήτη Όπλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

