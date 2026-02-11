Κρήτη: 58χρονος πρώην πρωταθλητής βρέθηκε νεκρός μέσα στο γυμναστήριό του

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο όταν ο 58χρονος Γιώργος Γεωργακάκης, πρώην πρωταθλητής ακοντισμού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γυμναστήριό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες όταν συγγενείς του άτυχου άνδρα τον αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα επί ώρες. Τελικά, οι ίδιοι πήγαν στο γυμναστήριο όπου διατηρούσε σε κεντρική περιοχή του Ηρακλείου και είδαν πως ο χώρος ήταν κλειδωμένος. Όταν κατάφεραν και άνοιξαν το γυμναστήριο είδαν το άψυχο σώμα του και ειδοποίησαν τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την σορό του άτυχου άνδρα και την μετέφερε στο νοσοκομείο ενώ στελέχη της αστυνομίας προχώρησαν σε αυτοψία στον χώρο.

Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές στο patris.gr, ο 58χρονος Γιώργος δεν αντιμετώπιζε κανένα απολύτως πρόβλημα υγείας ενώ κατά την αυτοψία του χώρου οι αρχές δεν εντόπισαν κάτι ύποπτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου.

Ο 58χρονος Γιώργος ήταν πρώην πρωταθλητής ακοντισμού ενώ διατηρούσε τα τελευταία χρόνια γυμναστήριο στο Ηράκλειο. Ο άτυχος άνδρας ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία ενώ είχε αφιερωθεί στα παιδιά με αναπηρία τα οποία βοηθούσε μέσω του γυμναστηρίου του. Ο ίδιος ήταν παντρεμένος και ήταν πατέρας τριών παιδιών.