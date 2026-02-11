MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρήτη: 58χρονος πρώην πρωταθλητής βρέθηκε νεκρός μέσα στο γυμναστήριό του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο όταν ο 58χρονος Γιώργος Γεωργακάκης, πρώην πρωταθλητής ακοντισμού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γυμναστήριό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες όταν συγγενείς του άτυχου άνδρα τον αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα επί ώρες. Τελικά, οι ίδιοι πήγαν στο γυμναστήριο όπου διατηρούσε σε κεντρική περιοχή του Ηρακλείου και είδαν πως ο χώρος ήταν κλειδωμένος. Όταν κατάφεραν και άνοιξαν το γυμναστήριο είδαν το άψυχο σώμα του και ειδοποίησαν τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την σορό του άτυχου άνδρα και την μετέφερε στο νοσοκομείο ενώ στελέχη της αστυνομίας προχώρησαν σε αυτοψία στον χώρο.

Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές στο patris.gr, ο 58χρονος Γιώργος δεν αντιμετώπιζε κανένα απολύτως πρόβλημα υγείας ενώ κατά την αυτοψία του χώρου οι αρχές δεν εντόπισαν κάτι ύποπτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου.

Ο 58χρονος Γιώργος ήταν πρώην πρωταθλητής ακοντισμού ενώ διατηρούσε τα τελευταία χρόνια γυμναστήριο στο Ηράκλειο. Ο άτυχος άνδρας ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία ενώ είχε αφιερωθεί στα παιδιά με αναπηρία τα οποία βοηθούσε μέσω του γυμναστηρίου του. Ο ίδιος ήταν παντρεμένος και ήταν πατέρας τριών παιδιών.

Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Ευρυδίκη για Μπομπ Κατσιώνη: Ονειρευόμουν να έρθει ο πρίγκιπας πάνω στο λευκό άλογο και ήρθε

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Σπαρτιάτες: Απαλλαγή των 11 βουλευτών, του Ηλία Κασιδιάρη και του δικηγόρου για εξαπάτηση εκλογέων προτείνει η εισαγγελέας

MEDIA NEWS 12 λεπτά πριν

Γιώργος Λιάγκας για Γιώργο Μαζωνάκη: Οι συγγενείς και οι γονείς του δεν γνωρίζουν τίποτα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κτηνωδία στην Καρδίτσα: Κακοποίησαν σεξουαλικά κουτάβι και το παράτησαν δεμένο σε δέντρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Άκης Σκέρτσος: Σε σταθερή τροχιά προόδου στα ζητήματα κράτους δικαίου – διαφάνειας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Μιχαηλίδου: Το ασφαλές διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας – Πρώτα και πάνω απ’ όλα η προστασία των παιδιών