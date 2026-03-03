MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρήτη: 49χρονος έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού του – Δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Μάχη για τη ζωή του δίνει στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου νοσοκομείου Ηρακλείου ένας 49χρονος άνδρας ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο χωριό Απεσωκάρι του Δήμου Γόρτυνας.

Οπως αναφέρει το patris.gr, ο 49χρονος έκανε εργασίες στην αποθήκη του σπιτιού του. Έχασε την ισορροπία του και έπεσε από τη σκάλα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Η γυναίκα του τον μετέφερε αμέσως στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βινιζέλειο νοσοκομείο όπου και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ατύχημα ΕΚΑΒ Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

