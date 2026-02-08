MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κραν Μοντανά: Βουβός πόνος στο μνημόσυνο της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη στην Αθήνα -Τα λόγια του πατέρα της

THESTIVAL TEAM

Σαράντα ημέρες πέρασαν από τη φονική φωτιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Ανάμεσα στους 41 νεκρούς ήταν και η Αλίκη Καλλέργη, που έχασε τη ζωή της ενώ διασκέδαζε με φίλους της.

Χθες, συγγενείς και φίλοι της 15χρονης τέλεσαν μνημόσυνο στη μνήμη της, σε κλίμα συγκίνησης, στο κέντρο της Αθήνας.

Με λευκά τριαντάφυλλα, κεριά και προσευχές, συγγενείς και φίλοι της Αλίκης ταξίδεψαν από την Ελβετία στην Αθήνα για να τιμήσουν τη μνήμη της. Ο πόνος βουβός για τους γονείς, τα αδέλφια και τη γιαγιά της.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη της.

«Η Αλίκη ήταν τέλεια… 15 χρονών, τι να είναι… το καλύτερο κορίτσι. Κάθε 15χρονο τέλειο είναι, όλα τα παιδάκια αυτά… κρίμα», είπε ο πατέρας της μιλώντας στο Star.

«Όλοι χάλια… είναι λίγο. Υπομονή. Έχουμε πολλά να πούμε, απλά δεν είναι τώρα η στιγμή…», πρόσθεσε ο πατέρας της, που ζητά δικαίωση.

Κραν Μοντανά

