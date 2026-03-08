Κοζάνη: Τίμησαν την 83η Επέτειο του Ολοκαυτώματος στα Σέρβια – “Η μνήμη παραμένει ζωντανή”

Με μια λιτή και γεμάτη συγκίνηση τελετή, τα Σέρβια τίμησαν σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, την 83η επέτειο από το Ολοκαύτωμα της μαρτυρικής πόλης.

Η τοπική κοινωνία απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι οι θυσίες των προγόνων τους αποτελούν το θεμέλιο της συλλογικής τους ταυτότητας.

Οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν με την έπαρση της σημαίας και την τέλεση του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση και η κεντρική ομιλία από τη φιλόλογο κ. Ηλιάνα Κουγιώνη, η οποία μέσα από μια ιστορική αναδρομή μετέφερε το κοινό στις τραγικές στιγμές του 1943, αναδεικνύοντας το ηρωικό πνεύμα των κατοίκων απέναντι στα στρατεύματα κατοχής.

Στην τελετή παρέστησαν και απέδωσαν τιμές ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου βουλευτής Στάθης Κωνσταντινίδης, η βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης Καλλιόπη Βέττα, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Λύσσανδρος Μεταξάς, ο Δήμαρχος Σερβίων Χρήστος Ελευθερίου και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σερβίων Γιώργος Χρήστου.

Το παρών έδωσαν επίσης Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία και Πυροσβεστική), ο εκπρόσωπος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φώτης Γαλογαύρος, καθώς και αντιπροσωπείες μαθητών από τα σχολεία της πόλης που με τη συμμετοχή τους συμβόλισαν τη συνέχεια της ιστορικής μνήμης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε στην Κεντρική Πλατεία με την κατάθεση στεφάνων, την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Η μαζική προσέλευση των πολιτών επιβεβαίωσε ότι το μήνυμα της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας παραμένει επίκαιρο, αποτελώντας πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον του τόπου.