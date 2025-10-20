Κουρέτας: Έτοιμη η Κομισιόν να τρέξει εμβολιαστικό πρόγραμμα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

«Η υπεύθυνη επιτροπή Κτηνιατρικής της Κομισιόν μας ενημέρωσε ότι προτίθενται να δημιουργήσουν ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, το οποίο θα είναι με εμβόλιο εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί να το ζητήσει η χώρα. Θα πρέπει να σταλεί μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων από τη χώρα, για να διαπραγματευτεί τους όρους με τους οποίους θα εξελιχθεί η διαδικασία. Χθες η Επιτροπή αυτή έπρεπε να μεταβεί για συζητήσεις στις Βρυξέλλες και να ξεκινήσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τη Θεσσαλία».

Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σήμερα Δευτέρα από τη Λάρισα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, αναφορικά με την ευλογιά και μετά τις επαφές που είχε με υπηρεσιακούς παράγοντες της Κομισιόν, κατά το πρόσφατο του ταξίδι στις Βρυξέλλες.

Στο πλευρό του Περιφερειάρχη και οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, ο Δημήτρης Μπαλούκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας και ο Γιάννης Γκουρομπίνος (μέλος της Επιτροπής Αγώνα), οι οποίοι τόνισαν πως «η πολιτική του ΥΠΑΑΤ απέτυχε, ο εμβολιασμός αποτελεί μονόδρομο» και ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «καθώς είναι ο μοναδικός που προσπαθεί να σώσει ότι απέμεινε».

Ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε διεξοδικά στις επαφές που είχε με υπηρεσιακούς παράγοντες της Κομισιόν στις Βρυξέλλες, από τους οποίους έμαθε ότι από τον περασμένο Μάιο υπήρξε εισήγηση προς τη χώρα μας για τη δυνατότητα διενέργειας εμβολιαστικού προγράμματος, το οποίο η Ε.Ε. θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει η ίδια κατά 30%. Μάλιστα υπάρχει εμβόλιο κι άμεσα μπορούν να σταλούν 500.000 δόσεις.

Προς επικύρωση των παραπάνω ο κ. Κουρέτας παρουσίασε σχετική αλληλογραφία του ίδιου με υπηρεσιακούς παράγοντες της Κομισιόν.

Ο Περιφερειάρχης υποστήριξε τα εξής στη συνέντευξη τύπου: «Όπως μου είπαν στις Βρυξέλλες η αποτελεσματικότητά του διαθέσιμου εμβολίου είναι μεγάλη. Ότι είχε ειπωθεί μέχρι τώρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι οδηγίες του ΥΠΑΑΤ και κάποιων καθηγητών ήταν λανθασμένες. Σύμφωνα με τους παράγοντες της Κομισιόν όταν θα γίνει ο εμβολιασμός και κάποιο ζώο εντοπίζεται θετικό, τότε θα αποχωρεί χωρίς να σφάζεται όλο το κοπάδι. Αυτά τα στοιχεία που αναφέρω, προέκυψαν προχθές σε μένα. Στη δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα με τη ζωονόσο, θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα μεγάλο εμβολιαστικό πρόγραμμα το οποίο θα το διαπραγματευτεί η επιτροπή στην Κομισιόν. Αναφορικά με την Επιτροπή εμπειρογνωμόνων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον δύο καθηγητές για να συμμετέχουν στην αποστολή αν ζητηθεί και είναι ο Καθηγητής Υγιεινής Αγροτικών Ζώων στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Χριστοδουλόπουλος και ο αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κτηνιατρικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιώργος Βαλιάκος. Χθες η Επιτροπή αυτή έπρεπε να μεταβεί για συζητήσεις και να ξεκινήσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τη Θεσσαλία. Αν δεν υιοθετηθούν άμεσα οι προτάσεις μας από το ΥΠΑΑΤ, μαζί με τους κτηνοτρόφους θα ζητήσουμε συνάντηση από τον πρωθυπουργό» κατέληξε ο κ Κουρέτας.