Κούλουμα δίπλα στη θάλασσα: Γιορτή του δήμου Καλαμαριάς στην Ακτή Αρετσού

Ο Δήμος Καλαμαριάς προσκαλεί πολίτες και επισκέπτες να γιορτάσουν την Καθαρά Δευτέρα στην Ακτή Αρετσού, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση γεμάτη μουσική, παράδοση και γιορτινή διάθεση.

Η ακτή θα γεμίσει ήχους, χαμόγελα και πολύχρωμους χαρταετούς, σηματοδοτώντας με τον πιο αυθεντικό τρόπο την έναρξη της Σαρακοστής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλία με έντεχνο και λαϊκό ρεπερτόριο, καθώς και αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής για μικρούς και μεγάλους.

Συμμετέχουν οι μουσικοί και τραγουδιστές:

Χρήστος Μπούσιος (πλήκτρα – μπαγλαμάς)

Έβινα Κουτσοκώστα (κανονάκι – τραγούδι)

Ανδρέας Ζογώγιαννης (λαούτο)

Κώστας Μπούσιος (κρουστά)

Νίκος Τσακαλίδης (βιολί)

Θάνος Πραξιγάς (μπουζούκι – τραγούδι)

Παναγιώτης Χριστίδης (μπουζούκι)

Γιώργος Κυριακίδης (πλήκτρα)

Χρήστος Βερνάρδος (κιθάρα – τραγούδι)

Παναγιώτης Κογκαλίδης (λύρα – τραγούδι)

Γιάννης Βολίκας (τραγούδι)

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα διανεμηθούν δωρεάν κρασί και χαρταετοί, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να συμμετάσχουν στο παραδοσιακό έθιμο και να απολαύσουν μια όμορφη γιορτή δίπλα στη θάλασσα. 📍 Ραντεβού στην Ακτή Αρετσού – Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, 11:00 π.μ.