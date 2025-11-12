Κορωπί: 22χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά από challenge – Κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει

Στο νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένος, νοσηλεύεται ένας 22χρονος έπειτα από τη συμμετοχή του σε ένα επικίνδυνο διαδικτυακό challenge.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός διασκέδαζε με την παρέα του σε κατάστημα εστίασης και, στο πλαίσιο ενός στοιχήματος, επιχείρησε να καταναλώσει ένα μπέργκερ ολόκληρο χωρίς να το μασήσει. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε απόφραξη του αεραγωγού του, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Είναι τραγικες καταστάσεις αυτές. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στα Κορωπί για να διασκεδάσει επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με προβλήματα πολύ σοβαρά και στον εγκέφαλο και στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, του έκαναν ΚΑΡΠΑ, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε… Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα».

Επιπλέον, η κ. Παγώνη επεσήμανε ότι πρέπει να προσέχουμε όταν τρώμε και πώς πρέπει άπαντες να γνωρίζουμε βασικά στοιχεία πρώτων βοηθειών, καθώς στην περίπτωση του νεαρού κανένας δεν μπορούσε να τον βοηθήσει λόγω άγνοιας.