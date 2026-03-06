Κόρινθος: Υποχώρησε οδόστρωμα μετά το πέρασμα μπετονιέρας – Δείτε βίντεο

Μια τρύπα που θυμίζει μικρό κρατήρα άνοιξε στο οδικό δίκτυο στην Ποσειδωνία Κορίνθου. Σύμφωνα με το korinthostv.gr, μια μπετονιέρα πέρασε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να υποχωρήσει η άσφαλτος και να αποκαλυφθεί μια μεγάλη τρύπα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο σημείο υπήρχε μια μικρή ρωγμή που – με το βάρος της μπετονιέρας – άνοιξε με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το οδόστρωμα.

Ο οδηγός του οχήματος σταμάτησε αμέσως, τοποθέτησε κώνους για να προειδοποιήσει τους διερχόμενους οδηγούς και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιοι καθώς και ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης.