MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κόρινθος: Υποχώρησε οδόστρωμα μετά το πέρασμα μπετονιέρας – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Μια τρύπα που θυμίζει μικρό κρατήρα άνοιξε στο οδικό δίκτυο στην Ποσειδωνία Κορίνθου. Σύμφωνα με το korinthostv.gr, μια μπετονιέρα πέρασε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να υποχωρήσει η άσφαλτος και να αποκαλυφθεί μια μεγάλη τρύπα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο σημείο υπήρχε μια μικρή ρωγμή που – με το βάρος της μπετονιέρας – άνοιξε με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το οδόστρωμα.

Ο οδηγός του οχήματος σταμάτησε αμέσως, τοποθέτησε κώνους για να προειδοποιήσει τους διερχόμενους οδηγούς και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιοι καθώς και ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης.

Κόρινθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Κυκλοφόρησε επίσημα το τραγούδι του Ισραήλ για τη φετινή Eurovision – Κεκλεισμένων των θυρών η παρουσίαση λόγω του πολέμου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φυγόποινος έκλεψε κινητό και πορτοφόλι από ασθενείς σε νοσοκομείο αλλά έγινε αντιληπτός και συνελήφθη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ώρες πριν

Ανακατασκευάστηκαν πλήρως δύο παιδικές χαρές στον Δήμο Θεσσαλονίκης – Δείτε φωτο

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Πρωθυπουργός Λιβάνου: Στη χώρα αρχίζει να διαγράφεται μια ανθρωπιστική καταστροφή

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ο Τραμπ προσευχήθηκε με πάστορες στο Οβάλ Γραφείο για την επιτυχία των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Μακρόν: Ζητά αυξημένη συνεργασία με ΝΑΤΟ η Άγκυρα