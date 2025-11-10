Κοπέλα κατήγγειλε τον 25χρονο πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό – “Γιατί με χτύπησες, πονάω”

Μία νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας βλέπει το φως της δημοσιότητας με μια 19χρονη να καταγγέλλει τον 25χρονο πρώην σύντροφό της για άγριο ξυλοδαρμό.

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου όταν η 19χρονη που είχε χωρίσει με τον 25χρονο πρώην σύντροφό της από τον περασμένο Αύγουστο, συναντήθηκε μαζί του για να συναντήσουν. Γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο με τον 25χρονο να αρχίζει να χτυπά την 19χρονη.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 το πρωί της Δευτέρας (10/11) ακούγεται η 19χρονη να ουρλιάζει τη στιγμή που την χτυπούσε ο 25χρονος.

Μάλιστα, η ίδια τράβηξε και βίντεο στο οποίο φαίνονται τα σημάδια από το σώμα της από την κακοποίηση που υπέστη στα χέρια του πρώην συντρόφου της.