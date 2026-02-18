MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2702, σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 1, 3, 7, 36, 37, 47.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα Allwyn σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του allwyn.gr έως και μισή ώρα πριν.

ΛΟΤΤΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

ΗΠΑ: Επέδωσε τα διαπιστευτήριά του ο πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης στον Τραμπ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Εργασίες ασφαλτόστρωσης και σήμερα στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης – Γαλάτιστας – Αρναίας – Παλαιοχωρίου

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Η Αθηνά Οικονομάκου για τον γάμο της: Έχουμε κουραστεί όλοι με τον ντόρο που γίνεται με τα δημοσιεύματα, είναι ανούσιο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Λούκιτς: Δεν μου άρεσε το δεύτερο μέρος, δεν πρέπει να είναι αποδεκτό για τα μελλοντικά παιχνίδια μας

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο Ιράν – Δείτε βίντεο

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να συμβάλλει άμεσα στην εμφάνιση Αλτσχάιμερ