Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις – Δύο μεγάλα μπλόκα σε Νίκαια και Ε65

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με τους αγρότες να ανεβάζουν «στροφές» και να προχωρούν σήμερα σε δύο μεγάλα και οργανωμένα μπλόκα. Στη μία το μεσημέρι, τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα θα παραταχθούν σε δύο κομβικά σημεία: στη Νίκαια Λάρισας και στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια που δεν θα δημιουργηθούν διάσπαρτα μπλόκα, αλλά δύο συγκεντρωμένα σημεία κινητοποίησης, γεγονός που υπογραμμίζει τη διάθεση συντονισμού και τη σοβαρότητα των διεκδικήσεων.

Μεγάλη συμμετοχή – Συγκεντρώνονται αγρότες από πολλές περιοχές

Στον κόμβο της Νίκαιας αναμένεται να συγκεντρωθούν γεωργοί και κτηνοτρόφοι από Λάρισα, Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα και Αγιά, ενώ στον Ε65 θα συμμετάσχουν αγρότες από την Καρδίτσα. Η συμμετοχή αναμένεται ιδιαίτερα μαζική, καθώς οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν στα μπλόκα μέχρι να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις.

Όπως τονίζουν, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουν οδηγήσει χιλιάδες παραγωγούς σε οικονομικό αδιέξοδο.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες παρουσιάζουν συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδικήσεων:

  • Άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων και των εκκρεμών επιδοτήσεων.
  • Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα αγροτικά προϊόντα.
  • Μείωση του κόστους παραγωγής, που έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
  • Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα.
  • Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ζητούν άμεσο εμβολιασμό και πλήρη αποζημίωση για όσα ζώα θανατώθηκαν.

