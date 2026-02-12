Κλειστός δρόμος στην Ημαθία λόγω κατολισθήσεων και καθίζησης του υπεδάφους

Κατολισθήσεις και καθίζηση του υπεδάφους σημειώθηκε σε δρόμο της Ημαθίας, με την Τροχαία να προχωράει στην απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και των πεζών και στα δύο ρεύματα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και των πεζών στο 1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Αρκοχωρίου-Φυτειάς (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας) στην Ημαθία.