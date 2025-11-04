MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κλειστά τα σχολεία στα Βορίζια έως και την Παρασκευή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κλειστά θα παραμείνουν μέχρι και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Βοριζίων.

Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Φαιστού επισημαίνονται τα εξής: «Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει ότι έπειτα από επικοινωνία του Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγόρη, με ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων, από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους.

Η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των εν λόγω σχολικών μονάδων».

Βορίζια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

