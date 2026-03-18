Κλείνει μετά από 30 χρόνια γνωστό γυράδικο στη Θεσσαλονίκη

Κλείνει μετά από 30 χρόνια λειτουργίας γνωστό γυράδικο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για το «Devido» που βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου και σύμφωνα με ανακοίνωση της ιδιοκτησίας κατεβάζει ρολά μετά 30 χρόνια συνεχούς λειτουργίας.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή:

«Μετά από 30 όμορφα χρόνια λειτουργίας, ήρθε η στιγμή να κλείσει ο κύκλος του καταστήματός μας.

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Χάρη σε εσάς, το κατάστημά μας έγινε ένα σημείο συνάντησης και όμορφων στιγμών.

Σας ευχαριστούμε για όλα.

Θα σας θυμόμαστε πάντα με συγκίνηση.

Η οικογένεια του καταστήματος devido

Θα συνεχίσουμε να σας εξυπηρετούμε από το κατάστημα της Χαριλάου».

Η δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, δεν σταματά καθώς η αλυσίδα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της σε δύο άλλα σημεία στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Παπαναστασίου στην περιοχή της Χαριλάου αλλά και στον Εύοσμο.