MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κλείνει μετά από 30 χρόνια γνωστό γυράδικο στη Θεσσαλονίκη

|
THESTIVAL TEAM

Κλείνει μετά από 30 χρόνια λειτουργίας γνωστό γυράδικο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για το «Devido» που βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου και σύμφωνα με ανακοίνωση της ιδιοκτησίας κατεβάζει ρολά μετά 30 χρόνια συνεχούς λειτουργίας.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή:

«Μετά από 30 όμορφα χρόνια λειτουργίας, ήρθε η στιγμή να κλείσει ο κύκλος του καταστήματός μας.

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Χάρη σε εσάς, το κατάστημά μας έγινε ένα σημείο συνάντησης και όμορφων στιγμών.

Σας ευχαριστούμε για όλα.

Θα σας θυμόμαστε πάντα με συγκίνηση.

Η οικογένεια του καταστήματος devido

Θα συνεχίσουμε να σας εξυπηρετούμε από το κατάστημα της Χαριλάου».

Η δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, δεν σταματά καθώς η αλυσίδα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της σε δύο άλλα σημεία στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Παπαναστασίου στην περιοχή της Χαριλάου αλλά και στον Εύοσμο.

Θεσσαλονίκη Κατάστημα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

