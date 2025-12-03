MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κιλκίς: Οι αγρότες άνοιξαν το τελωνείο Ευζώνων – Κανονικά η διέλευση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Λίγα λεπτά μετά τις 21.30 οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Τονίζεται ότι παρά τον αποκλεισμό οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Επισημαίνεται δε, ότι το αγροτικό μπλόκο, που στήθηκε στις 1/12, ενισχύεται με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα από διάφορες περιοχές των Ευζώνων, ενώ αύριο αναμένονται στο σημείο περίπου 100 τρακτέρ από τα Γιαννιτσά Πέλλας.

Αγρότες Κιλκίς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

