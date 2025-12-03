Κιλκίς: Οι αγρότες άνοιξαν το τελωνείο Ευζώνων – Κανονικά η διέλευση
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Λίγα λεπτά μετά τις 21.30 οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.
Τονίζεται ότι παρά τον αποκλεισμό οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.
Επισημαίνεται δε, ότι το αγροτικό μπλόκο, που στήθηκε στις 1/12, ενισχύεται με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα από διάφορες περιοχές των Ευζώνων, ενώ αύριο αναμένονται στο σημείο περίπου 100 τρακτέρ από τα Γιαννιτσά Πέλλας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μια μητέρα που δηλητηρίασε με φάρμακα τις κόρες της και σχεδίαζε τον φόνο του πρώην συζύγου της
- Άρης-ΠΑΟΚ: Η γκολάρα του Γιακουμάκη στο 96′ στέρησε στους “κίτρινους” την 4αδα στο Κύπελλο
- Πάτρα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και εμπορίας ανθρώπων