Κηδεία Μαρινέλλας: Αντώνης Ρέμος, Άντζελα Δημητρίου και Χρήστος Μάστορας συντετριμμένοι στο τελευταίο αντίο

Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών λέγεται αυτή την ώρα, σήμερα Τρίτη 31/3, το τελευταίο αντίο στη μεγάλη Μαρινέλλα.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών και πλήθος κόσμου συρρέει από το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου για να αποτίσει φόρο τιμής με ένα λουλούδι και ένα “καλό ταξίδι” στη γυναίκα που συντρόφευσε όλη την Ελλάδα με τη φωνή και τα τραγούδια της.

Μεταξύ των στενών της φίλων, συνεργατών και συναδέλφων που πέρασαν από το παρεκκλήσι για να προσκυνήσουν τη σορό της Μαρινέλλας ήταν ο Αντώνης Ρέμος με την Υβόννη Μπόσνιακ, η Άντζελα Δημητρίου αλλά και ο Χρήστος Μάστορας με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Στα πλάνα από την κάμερα που έχει τοποθετηθεί μέσα στο παρεκκλήσι βλέπουμε τους τρεις καλλιτέχνες να προσκυνούν συγκινημένοι και εμφανώς συντετριμμένοι από τον χαμό της κορυφαίας τραγουδίστριας.

Κηδεία Μαρινέλλα

