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Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενοι οι γονείς και οι αδελφές του τραγουδιστή

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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2026 η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

Λίγα λεπτά πριν από τις 15:00, η σορός του αγαπημένου καλλιτέχνη βγήκε από την εκκλησία, με τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στην περιοχή να ξεσπά σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. Τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη ακούγονταν την ώρα της εξόδου, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα στο τελευταίο «αντίο».

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του τραγουδιστή, Μανώλης και Κλειώ Μαζωνάκη, οι οποίοι αποχώρησαν από τον ναό υποβασταζόμενοι από δικούς τους ανθρώπους. Η οδύνη ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, καθώς καλούνταν να αποχαιρετήσουν το παιδί τους, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Στο πλευρό τους βρίσκονταν οι δύο κόρες τους και αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη, Βάσω και Μαρία. Βαθιά συγκινημένες και εκείνες, χρειάστηκαν τη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονταν δίπλα τους κατά την έξοδό τους από την εκκλησία.

Οι εικόνες της οικογένειας λίγα μόλις μέτρα πίσω από το φέρετρο του Γιώργου Μαζωνάκη αποτύπωσαν με τον πιο σκληρό τρόπο το βαρύ πένθος για την απώλειά του.

Έξω από την Αγία Τριάδα, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν κατακλύσει τους γύρω δρόμους για να συνοδεύσουν με το χειροκρότημά τους τον Γιώργο Μαζωνάκη στην τελευταία του διαδρομή. Έναν καλλιτέχνη που επέστρεψε για το ύστατο χαίρε στη Νίκαια, στην περιοχή όπου μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του όνειρα, πριν ξεκινήσει τη μεγάλη διαδρομή του στο ελληνικό τραγούδι.

Γιώργος Μαζωνάκης Κηδεία

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