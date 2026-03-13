Κηδεία Γιώργου Μαρίνου: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πρώτο σόουμαν της Ελλάδας – Δείτε εικόνες και βίντεο

Στις 12:00 ξεκίνησε η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, την Τρίτη (10/03), καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα στη Βούλα και πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, καθώς ήταν επιθυμία του ίδιου του καλλιτέχνη.

Η απώλειά του βύθισε στη θλίψη τον χώρο της τέχνης και πολλοί καλλιτέχνες μίλησαν για τον μεγάλο Έλληνα σόουμαν με λόγια αγάπης.

Φίλοι και συγγενείς του Γιώργου Μαρίνου είχαν μαζευτεί από νωρίς στον ιερό ναό για να τον αποχαιρετήσουν.

Δείτε φωτογραφίες του Intime:

Στο σημείο βρισκόταν από νωρίς ο χορογράφος, Δημήτρης Παπάζογλου, αλλά και ο πρώτος του ξάδερφος, Νίκος Χρισικόπουλος.

«Αν πιστέψουμε στον Πυθαγόρα θα τα ξαναπούμε, καλό ταξίδι» έγραψε η Βίκυ Παγιατάκη στο στεφάνι που έστειλε για την κηδεία του Γιώργου Μαρίνου.

Δείτε το ρεπορτάζ του ANT1: