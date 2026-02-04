MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κέρκυρα: Άνεμοι 10 μποφόρ “σαρώνουν” το νησί – Έπεσαν δέντρα, πλημμύρισαν δρόμοι

Φωτογραφία: Η Κέρκυρα Σήμερα
THESTIVAL TEAM

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία σε περιοχές του Ιονίου και κυρίως στη Κέρκυρα.

Οι άνεμοι φτάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ, με τον δρόμο στην παραλιακή της Γαρίτσας να έχει κλείσει, καθώς λόγω των ανέμων έχει πλημμυρίσει και δεν μπορούν να περάσουν τα αυτοκίνητα.

Η πυροσβεστική έχει κλήσεις για πτώσεις δέντρων, ενώ έχουν τεθεί εκτός φωτεινοί σηματοδότες. Ακόμη και στις πτήσεις υπήρξαν προβλήματα καθώς μία πτήση έκανε αρκετούς κύκλους, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ωστε να καταφέρει να προσγειωθεί.

Κέρκυρα

