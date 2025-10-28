Καβάλα: Έπεσε drone ανάμεσα στους παρελαύνοντες – Συνέχισαν απτόητοι τον βηματισμό τους

Ένα ασυνήθιστο και αναπάντεχο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της παρέλασης στην Καβάλα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Κατά τη διέλευση των πολιτιστικών συλλόγων, ένα drone έπεσε στο έδαφος με μεγάλη ορμή, καταστρέφοντας το ολοσχερώς.

Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη και πανικό για μερικά δευτερόλεπτα στους παρελαύνοντες, οι οποίοι ωστόσο συνέχισαν απτόητοι τον βηματισμό τους, δείχνοντας ψυχραιμία και πειθαρχία. Το πιο σημαντικό είναι ότι κανείς δεν τραυματίστηκε, καθώς το drone έπεσε στο κενό ανάμεσα στους συλλόγους.

Σύμφωνα με το Kavalapost.gr στο σημείο επικράτησε μικρή αναστάτωση, με τους διοργανωτές να ελέγχουν το χώρο και να διασφαλίζουν ότι η παρέλαση θα συνεχιστεί χωρίς προβλήματα. Το περιστατικό έγινε αφορμή για συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια των drones σε δημόσιες εκδηλώσεις, καθώς η τεχνολογία μπορεί να εμφανιστεί… απρόσκλητη και να προκαλέσει κινδύνους.

Οι παρευρισκόμενοι σχολίασαν με χιούμορ ότι το drone αποφάσισε να κάνει τη δική του… «παρέλαση», ενώ κάποιοι τόνισαν ότι η ψυχραιμία των συμμετεχόντων απέτρεψε τα χειρότερα