Κάτοικος στα Βορίζια μαθαίνει on air τον θάνατο ενός ανθρώπου και σοκάρεται – Δείτε το βίντεο

Συγκλονιστική είναι η στιγμή που μια γυναίκα, κάτοικος στα Βορίζια Ηρακλείου, περιγράφει σε τηλεοπτική εκπομπή όσα έζησε στη διάρκεια των πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου και την ενημερώνουν για τον έναν εκ των δύο νεκρών.

«Ανατινάξανε ένα σπίτι και μετά βγήκανε τα καλάσνικοφ, τα αντίποινα. Αυτή τη στιγμή στο χωριό γίνεται πόλεμος, μεγάλη βεντέτα. Υπάρχουν δύο νεκροί, είμαι τρομοκρατημένη» λέει η κάτοικος, όταν ξαφνικά την ενημερώνουν για την ταυτότητα του ενός νεκρού και δεν μπορεί να κρύψει την ταραχή της.

