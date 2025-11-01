MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάτοικος στα Βορίζια μαθαίνει on air τον θάνατο ενός ανθρώπου και σοκάρεται – Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συγκλονιστική είναι η στιγμή που μια γυναίκα, κάτοικος στα Βορίζια Ηρακλείου, περιγράφει σε τηλεοπτική εκπομπή όσα έζησε στη διάρκεια των πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου και την ενημερώνουν για τον έναν εκ των δύο νεκρών.

«Ανατινάξανε ένα σπίτι και μετά βγήκανε τα καλάσνικοφ, τα αντίποινα. Αυτή τη στιγμή στο χωριό γίνεται πόλεμος, μεγάλη βεντέτα. Υπάρχουν δύο νεκροί, είμαι τρομοκρατημένη» λέει η κάτοικος, όταν ξαφνικά την ενημερώνουν για την ταυτότητα του ενός νεκρού και δεν μπορεί να κρύψει την ταραχή της.

Βορίζια

