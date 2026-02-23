Καθαρά Δευτέρα: Γιατί τρώμε λαγάνα – Η ιστορία πίσω από το παραδοσιακό έθιμο

Η λαγάνα είναι το ψωμί που δεν λείπει από κανένα σαρακοστιανό τραπέζι την Καθαρά Δευτέρα. Αποτελεί το απόλυτο σύμβολο της ημέρας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έναρξη της Σαρακοστής και τη νηστεία για το Πάσχα.

Η παράδοση της λαγάνας έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία και τη θρησκευτική παράδοση. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την αρχή της νηστείας, μιας περιόδου εγκράτειας και πνευματικής προετοιμασίας. Η λαγάνα είναι άζυμο ψωμί, δηλαδή χωρίς προζύμι, και συμβολίζει την απλότητα και την ταπεινότητα.

Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι παρόμοιο ψωμί παρασκεύαζαν οι αρχαίοι Έλληνες, ενώ αναφορές υπάρχουν και στην Παλαιά Διαθήκη, όπου οι πιστοί κατανάλωναν άζυμο άρτο σε περιόδους θρησκευτικής σημασίας.

Σήμερα, η λαγάνα συνοδεύει παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα όπως ταραμοσαλάτα, ελιές και θαλασσινά, αποτελώντας βασικό στοιχείο της ελληνικής παράδοσης και της οικογενειακής συγκέντρωσης.

Παρά τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, η λαγάνα παραμένει ένα από τα πιο ζωντανά έθιμα, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και υπενθυμίζοντας το βαθύτερο νόημα της ημέρας.