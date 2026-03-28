Καταγγελία για εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη – Υδραυλικός κινδύνευσε να χάσει το δάχτυλό του

Σοβαρό εργατικό ατύχημα καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργαζόμενου κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία (ΔΑΣ), η οποία αναφέρει ότι «κατά τη διάρκεια εργασιών συνάδελφος υδραυλικός χτύπησε στο χέρι, συντριπτικό κάταγμα σε δάχτυλο που κόπηκε-αποκολλήθηκε και κινδύνευσε να το χάσει».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Εργατικό ¨ατύχημα” συνέβη στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του δήμου Θεσ/νίκης την Τρίτη 24 Μάρτη. Κατά τη διάρκεια εργασιών συνάδελφος υδραυλικός χτύπησε στο χέρι, συντριπτικό κάταγμα σε δάχτυλο που κόπηκε-αποκολλήθηκε και κινδύνευσε να το χάσει. Ο συνάδελφος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο και υποβλήθηκε άμεσα σε εγχείρηση συγκόλλησης δαχτύλου. Στον συνάδελφο ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και να γυρίσει δυνατός στην εργασία του.

Το “ατύχημα” συνέβη λίγες μέρες μετά τις καταγγελίες των συναδέλφων από τον χώρο του μηχανουργείου-ΣΜΑ-γραφεία υπηρεσίας καθαριότητας, για τις απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας που επικρατούν και επί διοίκησης Αγγελούδη.

Σε πρόσφατη ανακοίνωση μας αναδείξαμε για ακόμη μια φορά, ότι βασικές αιτίες των εργατικών “ατυχημάτων” είναι η εντατικοποίηση της εργασίας με τη μεγάλη μείωση του προσωπικού και την απαράδεκτη διαχείριση του υπάρχοντος προσωπικού, οι ελλείψεις οχημάτων και εργαλείων, τα ασυντήρητα και επικίνδυνα απορριμματοφόρα και άλλα οχήματα, η μη εκπαίδευση των εργαζομένων και η μη πραγματοποίηση των προληπτικών ιατρικών εξετάσεων τους που προβλέπονται ακόμα και από τη νομοθεσία, η μη απόδοση των Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Στον δήμο Θεσ/νίκης το 2025 είχαμε 84 καταγεγραμμένα εργατικά “ατυχήματα”, τα 58 στην αντιδημαρχία καθαριότητας. Αύξηση 35,5% σε σχέση με το 2024 που έγιναν 62. Η διοίκηση Αγγελούδη δεν εφαρμόζει ούτε τους στοιχειώδης κανόνες για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και για να αποποιηθεί τις ευθύνες της λέει συνειδητά ψέματα ότι τα εργατικά “ατυχήματα” στον δήμο Θεσ/νίκης “δεν είναι σοβαρά”. Πιστεύουμε να μην τα επαναλάβει και για το συγκεκριμένο ατύχημα και να διερευνηθούν οι αιτίες του.

Καλούμε την πλειοψηφία του σωματείου τις παρατάξεις ΕΝΙΑΙΟ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΔΑΚΕ) να σταματήσουν να κάνουν πλάτες στη διοίκηση του δήμου και την κυβερνητική πολιτική, να κάνουν αποδεκτές τις προτάσεις που τους έχουμε καταθέσει για δράση και κινητοποιήσεις των εργαζομένων του δήμου για το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε».