Καστράκι Νάξου: Η εντυπωσιακή περιφορά του Επιταφίου μέσα στη θάλασσα – Δείτε βίντεο

Το πασχαλινό έθιμο της Νάξου με την περιφορά του Επιταφίου μέσα στη θάλασσα αναβίωσε και φέτος, προσελκύοντας πλήθος πιστών και επισκεπτών που έδωσαν το «παρών» στο Καστράκι.

Με σύμμαχο τον καλοκαιρινό καιρό, το ξεχωριστό αυτό έθιμο του νησιού πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά σύνδεση των κατοίκων με την παράδοση και τη θρησκευτική τους πίστη.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, κάτοικοι και επισκέπτες κατέκλυσαν το εξωκλήσι της Αγίας Γρηγορούσας, βιώνοντας με συγκίνηση και ευλάβεια την κορύφωση του Θείου Δράματος τη Μεγάλη Παρασκευή. Ο λιτός και συμβολικός Επιτάφιος, κατασκευασμένος από θαλασσόξυλα και στολισμένος με κρίνα και αγριολούλουδα της περιοχής, αποτέλεσε το επίκεντρο της τελετής, δημιουργώντας ένα σκηνικό σπάνιας ομορφιάς και κατάνυξης.

Η πομπή κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα, όπου ο Επιτάφιος μεταφέρθηκε μέσα στο νερό, σε μια εικόνα που συνδυάζει την παράδοση με το φυσικό κάλλος του νησιού. Οι ψαλμωδίες των πιστών και οι ήχοι από το παραδοσιακό σουβλιάρι συνόδευσαν τη διαδρομή, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα δέους με φόντο τον ουρανό και τα κύματα.

Η περιφορά του Επιταφίου στη θάλασσα αποτελεί ένα σπάνιο έθιμο σε πανελλαδικό επίπεδο, που συναντάται μόνο στη Νάξο και την Τήνο, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία πίστης και παράδοσης σε όσους την παρακολουθούν.

