Καρυστιανού: Ο Τσίπρας άλλα λέει και άλλα κάνει – Ο Μητσοτάκης είναι το χάος

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Μαρία Καρυστιανού μίλησε για τον Αλέξη Τσίπρα, την πολιτική κατάσταση στη χώρα και τις δικές της προθέσεις περί εμπλοκής στον συγκεκριμένο χώρο, αλλά και για τη Δικαιοσύνη.

Στην τοποθέτησή της σε podcast της Εφημερίδας των Συντακτών για τον πρώην πρωθυπουργό Α. Τσίπρα, η κ. Καρυστιανού είπε: «Ο επαγγελματίας πολιτικός έχουμε συνηθίσει άλλα να λέει και άλλα να κάνει. Ο κύριος Τσίπρας έχει το παρελθόν του. Δεν ξέρω τι λέει τώρα, αλλά έχει μια ιστορία πίσω του. Την έχουμε δει. Εγώ θα μείνω σ’ αυτό, δεν θέλω να ακούω λόγια, αλλά θέλω να βλέπω πράξεις». Επιπρόσθετα, διέψευσε ότι η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα την είχε πλησιάσει στο παρελθόν ώστε να της προτείνει να συμπορευτούν. «Όχι, αυτό δεν είναι σωστό» είπε.

Για το πολιτικό σύστημα της χώρας, η κ. Καρυστιανού ανέφερε: «Αυτό το πολιτικό σύστημα, όχι δεν το εμπιστεύομαι», σημειώνοντας ότι η σχέση της με την πολιτική πριν το δυστύχημα στα Τέμπη σχετιζόταν από την απογοήτευσή της, καθώς δεν μπορούσε να βρει κάτι που να την εκφράζει. «Είχα απογοητευτεί πλήρως, τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε κάτι να ψηφίσω, στις τελευταίες εκλογές δεν πήγαινα καν στις εκλογές. Η εμπιστοσύνη μου είχε χαθεί προ πολλού, απλά τα τελευταία δεν μπορούσα να φανταστώ το μέγεθος της διαπλοκής, της διαφθοράς», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Για τις δικές της πολιτικές τοποθετήσεις, η κ. Καρυστιανού είπε: «Έχω φύγει από αυτό. Δεν είμαι κέντρο, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Εγώ είμαι με το τι πρέπει να γίνει για να σωθεί η χώρα».

Για τα σενάρια που διακινούνται περί νέου σχηματισμού, είπε: «Βεβαίως και έχω άποψη για το πώς θα γίνει η κάθαρση και στα Δικαστικά. Μπορεί να μην είμαι δικαστικός, αλλά σίγουρα έχω την πολύ μεγάλη επιθυμία να το δω να συμβαίνει. Μόνο του δεν συμβαίνει τίποτα. Θα πρέπει να γίνει μέσα από τους πολίτες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας ηγέτης σε μια τέτοια προσπάθεια, αλλά «θα μπορούσε να είναι και μια ομάδα προσώπων που να εμπνέουν εμπιστοσύνη». Μάλιστα, ανέφερε ότι ήδη δημιουργείται «η λύση» για το πρόβλημα καθώς «έχουμε φτάσει χαμηλότερα από τον πάτο» και μάλιστα αυτή η λύση ετοιμάζεται «πολύ γοργά».«Όταν αυτή η κίνηση πάρει σάρκα και οστά, θα βγάλει και τον ηγέτη της. Αν υπάρχει μια ομάδα που έχει λύσεις για όλα, θα συνεργαστώ, θα το στηρίξω και θα εργαστώ γι’ αυτό», πρόσθεσε, όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε η ίδια να ηγηθεί σε αυτή την προσπάθεια.

Αναφερόμενη στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τι θα επέλεγε στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», η κ. Καρυστιανού είπε ότι «ο Μητσοτάκης είναι χάος». «Θεωρώ οτιδήποτε άλλο ότι είναι πολύ καλύτερο αρκεί να είναι εκτός πολιτικού συστήματος γιατί το πολιτικό σύστημα είναι παρόμοιο στο μυαλό μου. Αυτή η κυβέρνηση είναι το χειρότερο που μας έχει συμβεί». Παράλληλα, σημείωσε πως η ίδια – αν και έχει ακουστεί – δεν έχει ψηφίσει ποτέ της τον Μητσοτάκη. «Όχι, δεν τον έχω ψηφίσει» σημείωσε.