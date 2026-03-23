Καρυστιανού κατά την άφιξή της στη δίκη: Έρχομαι με χαμηλές προσδοκίες, απαράδεκτο που η Hellenic Train κατηγορείται μόνο για πλημμέλημα

Με μια δήλωση-καταπέλτη για τις ελλείψεις στην ανακριτική διαδικασία και την προστασία πολιτικών προσώπων, η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε κατά την έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, εκφράζοντας την αγωνία των οικογενειών για την απόδοση δικαιοσύνης.

Η κυρία Καρυστιανού σημείωσε πως προσέρχεται στη διαδικασία με «πολύ χαμηλές προσδοκίες», καθώς, όπως τόνισε, ειδικά για τον θάνατο του παιδιού της που κάηκε ζωντανό, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα ούτε έρευνα, ούτε υπάρχει κάποιος κατηγορούμενος.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν υπάρχουν κατηγορούμενοι ούτε για τη σύμβαση 717, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι η Hellenic Train κατηγορείται μόνο για πλημμέλημα.

Σύμφωνα με την ίδια, οι χειρισμοί αυτοί δείχνουν πως δεν υπάρχει καλή πρόθεση για να βγει η αλήθεια στο φως και να αποκαλυφθούν όλοι οι ένοχοι.

«Προφανώς επειδή είναι υψηλά ιστάμενοι προστατεύονται», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως μαζί με αυτούς προστατεύονται και οι εκτελούντες τις εντολές τους, οι οποίοι αν και δεν είναι πολιτικά πρόσωπα και δεν έχουν ασυλία, παραμένουν στο απυρόβλητο.

Περιγράφοντας την κατάσταση ως μια «κοροϊδία» την οποία οι γονείς αναγκάζονται να παρακολουθούν, η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε πως οι συγγενείς θα συνεχίσουν να φωνάζουν, να απαιτούν την αλήθεια και να πράττουν ό,τι είναι απαραίτητο.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η μόνη της ελπίδα εναποτίθεται στο ενδεχόμενο να βρεθούν «σωστοί δικαστές» με τη δύναμη να πράξουν τα δέοντα.

«Μπορούν να αποκαλυφθούν ακόμα και τώρα πολλά», σημείωσε, συμπληρώνοντας ωστόσο με νόημα πως «έτσι όπως ξεκινάμε, δεν ξεκινάμε καθόλου καλά».