ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καρυστιανού για Μέση Ανατολή: Ψυχραιμία, σύνεση και το κυριότερο προληπτική στρατηγική και προετοιμασία

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Παρέμβαση για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή έκανε η Μαρία Καρυστιανού τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και απαιτείται ψυχραιμία.

Ειδικότερα σε ανάρτησή της, υπογραμμίζει ότι  το «υπουργείο Εξωτερικών οφείλει σε συνεργασία με τις πρεσβείες μας επί των εμπλεκομένων χωρών, να κάνουν ό,τι πρέπει προκειμένου να απεγκλωβιστούν και να γυρίσουν πίσω με ασφάλεια στην Ελλάδα».

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και απαιτείται ψυχραιμία, σύνεση και το κυριότερο προληπτική στρατηγική και προετοιμασία» συμπληρώνει.

Και καταλήγει: «Υψώνουμε τη φωνή μας και αξιώνουμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους, έναν κόσμο διαφορετικό, όπου το καλό θα κερδίσει και ο φόβος θα παραμεριστεί».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«171 + λόγοι για ειρήνη…Ο νους μας και η ψυχή μας στα παιδιά, σε όλο τον άμαχο πληθυσμό, σε όλο τον κόσμο που υποφέρει απ’ τα δεινά του πολέμου και στους εγκλωβισμένους Έλληνες της Μέσης Ανατολής. Οφείλει το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τις πρεσβείες μας επί των εμπλεκομένων χωρών, να κάνουν ό,τι πρέπει προκειμένου να απεγκλωβιστούν και να γυρίσουν πίσω με ασφάλεια στην Ελλάδα. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και απαιτείται ψυχραιμία, σύνεση και το κυριότερο προληπτική στρατηγική και προετοιμασία. Ο πόλεμος μόνο δεινά επιφέρει. H ειρήνη είναι η μεγαλύτερη πράξη δύναμης και ευθύνης. Υψώνουμε τη φωνή μας και αξιώνουμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους, έναν κόσμο διαφορετικό, όπου το καλό θα κερδίσει και ο φόβος θα παραμεριστεί».

